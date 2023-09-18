Захарян: «С „Лас-Пальмасом“ играть было сложнее, чем с „Зенитом“» .

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сравнил «Зенит» с «Лас-Пальмасом», в матче с которым он дебютировал в Ла Лиге.
По моим ощущениям, «Лас-Пальмас» сложнее, чем «Зенит». Не могу сказать, что сильнее, но тут совсем по-другому играют. С «Зенитом» у тебя больше свободы, есть какое-то время подумать. С «Лас-Пальмасом» было, по моим ощущениям, очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Тяжело было даже мяч принять.
Павел, позволю себе не согласиться с Вами. Зениту не нужен прессинг. Прессинг- это разрушение, но не созидание, прежде всего. Как я неоднократно отмечал, Питер играет в академичный, классический футбол уже много лет. Неудачи Зенита в Европе, на мой, субъективный взгляд, никоим образом не связаны, только с отсутствием прессинга в игре команды. Проблемы значительно глубже- здесь, прежде всего- тренерские просчеты. По составу, Зенит, при Халке и Витселе мало в чем уступал европейским клубам, но недостаток тренерской мысли, неумение думать, прежде всего стратегически- пожалуй главная причина питерских неудач...
Прессинг- всего лишь один из элементов футбола, но точно не самоцель. Даже, такой ярый пропагандист прессинга, как В.В.Лобановский, который сам, непосредственно разрабатывал этот элемент, тоже, далеко не всегда применял на практике этот метод. Более того, в его команде были люди, которых Мэтр освобождал от прессинга- Колотов, Веремеев. Это, только ничтожество шварц- требовал от своих футболистов прессинговать всю игру, после чего, его команда ползала по полю уже после 60-й мин. В Герте, он попытался приминить нечто похожее, и закончилось это катастрофой...
Прошу прощения, Павел, но- это только мои предположения. Всегда с большим Уважением отношусь к Вашим постам- и всегда- с Уважением, лично к Вам!
Павел, позволю себе не согласиться с Вами. Зениту не нужен прессинг. Прессинг- это разрушение, но не созидание, прежде всего. Как я неоднократно отмечал, Питер играет в академичный, классический футбол уже много лет. Неудачи Зенита в Европе, на мой, субъективный взгляд, никоим образом не связаны, только с отсутствием прессинга в игре команды. Проблемы значительно глубже- здесь, прежде всего- тренерские просчеты. По составу, Зенит, при Халке и Витселе мало в чем уступал европейским клубам, но недостаток тренерской мысли, неумение думать, прежде всего стратегически- пожалуй главная причина питерских неудач...
Прессинг- всего лишь один из элементов футбола, но точно не самоцель. Даже, такой ярый пропагандист прессинга, как В.В.Лобановский, который сам, непосредственно разрабатывал этот элемент, тоже, далеко не всегда применял на практике этот метод. Более того, в его команде были люди, которых Мэтр освобождал от прессинга- Колотов, Веремеев. Это, только ничтожество шварц- требовал от своих футболистов прессинговать всю игру, после чего, его команда ползала по полю уже после 60-й мин. В Герте, он попытался приминить нечто похожее, и закончилось это катастрофой...
Прошу прощения, Павел, но- это только мои предположения. Всегда с большим Уважением отношусь к Вашим постам- и всегда- с Уважением, лично к Вам!