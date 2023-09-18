Захарян: «С „Лас-Пальмасом“ играть было сложнее, чем с „Зенитом“» .

Полузащитник «Реала Сосьедад» сравнил «Зенит» с «Лас-Пальмасом», в матче с которым он дебютировал в Ла Лиге.

По моим ощущениям, «Лас-Пальмас» сложнее, чем «Зенит». Не могу сказать, что сильнее, но тут совсем по-другому играют. С «Зенитом» у тебя больше свободы, есть какое-то время подумать. С «Лас-Пальмасом» было, по моим ощущениям, очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Тяжело было даже мяч принять.