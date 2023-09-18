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Захарян: «С „Лас-Пальмасом“ играть было сложнее, чем с „Зенитом“»

вчера, 09:59

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сравнил «Зенит» с «Лас-Пальмасом», в матче с которым он дебютировал в Ла Лиге.

По моим ощущениям, «Лас-Пальмас» сложнее, чем «Зенит». Не могу сказать, что сильнее, но тут совсем по-другому играют. С «Зенитом» у тебя больше свободы, есть какое-то время подумать. С «Лас-Пальмасом» было, по моим ощущениям, очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Тяжело было даже мяч принять.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 20:55
Почитал комменты. Ну, типа, прессинг у нас не в дыру! Как играть будем с Реалом, Барсой !
Расскажите это Курбану Бердыеву.
ТерSpark
ТерSpark ответ Asper (раскрыть)
вчера в 19:51
Да это так было.
Asper
Asper ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
2 раза. Именно эти два раза. В 2019 и 2020.
В 21-м вышли в ЛЕ с третьего места.
Тогда Зенит и Спартак вдвоем остались на весну. Вам из-за бана не дали с РБ сыграть, а мы успели сами от Бетиса вылететь.

Впрочем, тоже удачи
ТерSpark
ТерSpark ответ Asper (раскрыть)
вчера в 18:37
Спартак сколько раз выходил и играл в кубке Кубков,в кубке УЕФА и в ЛЧ и ЛЕ не сосчитать,а то что последние 3 сезона точно Зенит занимал последнее место это точно. Если обидел то извини,Я не говорю что мой Спартак лучше,нет,Спартак как качели туда сюда,нервы уже шатаются,но это мой Спартак. Я просто это говорил чтоб была конкуренция у нас,пусть Зенит,Умка,Динамо, Локо,Спартак покажут игру достойную когда нас допустят к еврокубках.
Rudokor
Rudokor
вчера в 17:48
Даже в далекой Испании Захарян ужасом вспоминает Зенит.
DaslerU
DaslerU
вчера в 17:40
Булыжничек в огород питерцев )))
Kolenok
Kolenok
вчера в 16:31
В огромной стране 2-3 человека играют в топ лигах,как космонавтов на орбите их и обсуждают и за ними следят. Смех сквозь слезы.Газпрем спасибо тебе
Храневец
Храневец
вчера в 16:00
Уровень нашего чемпионата не надо сравнивать с испанским Клубы тем более . Свободы действий не будет . А чего ждать в игре с Барсой или Реалом ????? Но об этом поздно думать . Выбор сделан .
lotsman
lotsman
вчера в 15:36
Прессинг у европейских команд сильнее, чем в РПЛ. Это давно известно.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 14:31
15 минут поиграл,скоро к Пашиняну поедет за Арарат играть
Asper
Asper ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Серьёзно, всегда? И сколько же раз Зенит занимал последнее место в группах ЛЧ?

А впрочем, зачем ждать ответа, если пятак торчит.

У Зенита за последние до бана 12 сезонов - 10 выходов в весну.
В ЛЧ - 1 раз с первого места, 2 раза со второго, 3 - с третьего в плей-офф ЛЕ.
Из групп ЛЕ - 4 первого места в группе из 4.

Итог: последнее место в группе: 2 раза за 12 евросезонов.

Можно сравнить с народной, но я не получаю удовольствия от унижения других людей.
Владимир Немченков 1
Владимир Немченков 1
вчера в 14:24
Так,ты с Зенитом то и не играл,ребята пахали,а ты все на крышу Газпром арена смотрел...бакланов,что ли выискивал..
протон
протон
вчера в 14:09
Пока Захарян был в Динамо статистика личных встреч, 1 победа Динамо (где Ренан подарил 2 гола и Динамо не вылазило из своей штрафной все 90 минут), 2 ничьи, 4 победы Зенита (зачастую разгромные). При этом у Захаряна ни одного результативного действия в этих матчах, кроме жёлтых карточек.
Zak11
Zak11
вчера в 13:58
Это к слову говорит не об уровне Зенита. Это говорит об уровне чемпионата в целом. Без еврокубков, без отборочных игр сборной мы покатились вниз. Карпин правильно сказал: если есть возможность - надо уезжать играть в Европу. И с каждым годом будет хуже. Без мотивации смысла играть никакого нет
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:14
Захарян: «С „Лас-Пальмасом“ играть было сложнее, чем с „Зенитом“» .

Первый раз в первый класс , у страха 😱 глаза 👀 велеки !)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:30
Взял, и просто так бросил камень в огород Зенита.
112910415
112910415
вчера в 12:29
интересная точка зрения
посмотрим, как дальше будет
Vtgi33
Vtgi33 ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 12:21
Ну раз Зенит так плох и при этом чемпион ,то что можно сказать о других ?!?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:01
Павел, добрый день!
Павел, позволю себе не согласиться с Вами. Зениту не нужен прессинг. Прессинг- это разрушение, но не созидание, прежде всего. Как я неоднократно отмечал, Питер играет в академичный, классический футбол уже много лет. Неудачи Зенита в Европе, на мой, субъективный взгляд, никоим образом не связаны, только с отсутствием прессинга в игре команды. Проблемы значительно глубже- здесь, прежде всего- тренерские просчеты. По составу, Зенит, при Халке и Витселе мало в чем уступал европейским клубам, но недостаток тренерской мысли, неумение думать, прежде всего стратегически- пожалуй главная причина питерских неудач...

Прессинг- всего лишь один из элементов футбола, но точно не самоцель. Даже, такой ярый пропагандист прессинга, как В.В.Лобановский, который сам, непосредственно разрабатывал этот элемент, тоже, далеко не всегда применял на практике этот метод. Более того, в его команде были люди, которых Мэтр освобождал от прессинга- Колотов, Веремеев. Это, только ничтожество шварц- требовал от своих футболистов прессинговать всю игру, после чего, его команда ползала по полю уже после 60-й мин. В Герте, он попытался приминить нечто похожее, и закончилось это катастрофой...

Прошу прощения, Павел, но- это только мои предположения. Всегда с большим Уважением отношусь к Вашим постам- и всегда- с Уважением, лично к Вам!
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 11:59
Вот взял и унизил зенит.Если с зенитом не тяжело, с лас-пальмасом тежелее,тогда что за уровень российского футбола...Арсен,ты для этого уехал.
adekvat
adekvat ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 11:30
Потому что остальные команды низкого уровня, не надо сильно напрягаться. Сам чемпионат слабоват сейчас.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:22
Ды всё он правильно сказал. Наш футбол примерно на уровне того же Лас-Пальмаса. Ну может на 1-2 строчки повыше.
ТерSpark
ТерSpark ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:18
Ну не типа же Зенита😆
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:18
Дешёвые понты Арсена. Иначе это не назвать.
ТерSpark
ТерSpark ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:17
Зенит можно только в нашем чемпе себя показать,а в еврокубках его место последнее всегда.
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:15
ой
а как это так?!!
7w7h563mmnnn
7w7h563mmnnn
вчера в 11:12
Что же это ара свои пяточки и пробросы между ног там не применил, которыми бахвалился после тренировочки?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:06
В целом "Зенит" слабо прессингует, это факт. В последних ЛЧ из-за этого и были разгромы постоянные и истерики манекена после 1-5 от "Брюгге" а-ля "мы не можем подписывать таких игроков, как "Брюгге" (у которого самая дорогая покупка в истории была 7 миллионов, я отмечу, хаха)", к сожалению, уровень маэстро Семака после того, как игра переходит из России, где "Зенит" доминирует просто по классу, в Европу, где ему уже надо выкладываться на 100%, а он просто не умеет этого, сильно падает.
INGUSH
INGUSH
вчера в 10:53
Ну это от твоих партнеров тоже зависит...
Capral
Capral
вчера в 10:24
Лукавит, Заха, конечно. Всем видом хочет показать, в какую крутую лигу попал. Дешевые понты...
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