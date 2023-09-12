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Месси назвал лучшего защитника в мире на данный момент

вчера, 08:59

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после победы сборной Аргентины над Эквадором (1:0) в стартовом матче отбора на ЧМ-2026 рассказал, что считает Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.

Я думаю, что он лучший защитник в мире на данный момент. Он играл очень хорошо и, по моему мнению, был лучшим игроком матча. Иметь его позади себя — лучшее, что может со мной случиться. Он всегда заставляет меня идти вперёд, потому что всегда хочет играть один на один со своим соперником. Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока.

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Все комментарии
ВЕДЬМАK
ВЕДЬМАK ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:21, ред.
Кубок Америки тоже дали играть пока он не поднял кубок.)))) 4 розыгрыша за 6 лет.В 2015 и 2016 обделался с Чили,рыдал,бросал сборную и возвращался,в 2019 в Бразилии опозорился,а в 21 наконец-то те же самые Бразильцы дали выиграть.Символично,что дедушка и бабушка Фифа и Уефа дали ему синхронно выиграть 2 кубка.)))
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:25
А Роналду не повезло со сборной? Португалия она как Бразилия по составу, игроки этой сборной играют в топ клубах Европы. И с Реалом ему не повезло? Там игроки были слабее каталонских? А МЮ Фергюсона? Он всегда играл за лучших как и Месси. Реал, МЮ, Ювентус всегда считаются ведущими клубами своих чемпионатов.
Мы все видели как в ЛЧ Месси забивал в полуфиналах и финалах ЛЧ, и на ЧМ он преуспел больше.
Ещё одна нелепая версия, он помогает мусульманам, и что дальше? В Мадриде местные болельщики ненавидят Месси из-за того, что именно мусульманам не помог он? 😀 А чем хуже представители других религий? Они не люди? Странные рассуждения.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 00:09
Ему просто повезло с сильной сборной. Большинство наград взял из-за золотого поколения Барселоны. Мы все видели, как он терялся в самых важных матчах.
«Не позволю ненавидеть никого»? Твои слова говорят об обратном.
Роналду много раз помогал твоим братьям и сестрам мусульманам. Этого тебе недостаточно? Скандальное интервью перед уходом? А в чем он неправ был в этом интервью? Мы все прекрасно понимаем, что его посадили на скамейку не из-за спортивного составляющего .
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:38
Алчные идут в Саудовскую Аравию за деньгами.
А где честность Роналду? По отношению к кому? Какое интервью он дал скандальное в МЮ перед уходом показал всю его сущность. Мне всё равно на него. Никогда не позволю себе кого-то ненавидеть. Он хорош. Но до Месси ему далеко абсолютно во всём. Одной левой и пешком выиграл куда больше наград и титулов!
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:33
А кто меську дотащил в финал в Бразилии? Там немного не хватило удачи. Кругом заговоры да? Кришу не помогли, а меське помогли, как же так. Какую ещё нелепую версию придумать. А как не ставить пенальти, если он есть? Ведь кришу реально подарили пенальти, которого реально не было с Ганой. Ведь ни один нормальный человек не высказался против Аргентины, прошли ровно и всех уделали. Ну не повезло Франции, фан база криша в печали.
У Месси есть и серебро и золото ЧМ!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 22:23
Да, я не отрицаю. Я ненавижу его. Я не обязан любит алчного и бесчестного человека.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 22:21
Месси никак не мог выиграть чемпионат мира. Потом, меська переходит в ПСЖ, владельцами которого являются катарцы.
Следующий чемпионат мира проходит в Катаре, сборной Аргентины ставят пенальти почти каждый матч. И они естественно выигрывают этот подставной чемпионат мира. Совпадение? Не думаю!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:29
Вот какого защитника нужно в Спартак!
DXTK
DXTK
вчера в 12:31
Если Ромеро был бы лучшим защитником мира, то он не выступал бы за Тоттенхэм.
Прохорович
Прохорович
вчера в 12:31
Он Джикию наверно не помнит. вот кого бы надо короновать или Дуарте.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:42
Значит ФИФА виновата в том, что криш не может пройти Марокко? Нет, виноваты ненависть и зависть 😀
Всё просто! Чем больше ненавидите, тем больше будет так как вам не хочется. Законы вселенной!
Месси - чемпион мира! И самый титулованный футболист этого вида спорта! На подходе заслуженный рекордный 8-й ЗМ!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:19
Платини,Чеферин,Блаттер,Инфантино и ..... где-то там позади Ромеро
ВЕДЬМАK
ВЕДЬМАK ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:05
Фифа и Уефа как дедушка и бабушка для пешехода.Они ему много подарков сделали))))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:56
Я даже не читая статья, сразу понял, что будет Аргентинский защитник.)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:54
Может ты хотел сказать, что лучшими защитника являются ФИФА и УЕФА? Столько всего сделали для тебя. Столько левых наград получил из-за этих организаций.
протон
протон
вчера в 10:43
Был очень удивлен, когда лучшим защитником ЧМ признали не его, а.. даже не помню кого.
Вдвойне обидно, что этот парень был игроком Ювентуса, но идиот Паратичи отдал его за копейки Аталанте.
Elliada
Elliada
вчера в 10:22
Фанаты Роналду после того, как Португалия без балласта обыграла Люксембург, решили вылить свою желчь на ветке Месси.
7maz4hw3k7cf
7maz4hw3k7cf
вчера в 10:18
У гнома и мозг гномьих размеров
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 09:57
Авейру : Лучший защитник всех времён это Я.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭..
ВЕДЬМАK
ВЕДЬМАK
вчера в 09:53
Лучший защитник для месси-это ФИФА-УЕФА...
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 09:39
Какое совпадение, что он из сборной Аргентины XDD ))))))))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:21
Пусть оставит свое мнение при себе.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:18
Надеюсь, что мнение гнома никого ни к чему не обязывает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:16
Месси уже называет лучших?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:14
Ромеро хорош.
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