Месси назвал лучшего защитника в мире на данный момент

Нападающий «Интер Майами» после победы сборной Аргентины над Эквадором (1:0) в стартовом матче отбора на ЧМ -2026 рассказал, что считает лучшим защитником в мире.

Я думаю, что он лучший защитник в мире на данный момент. Он играл очень хорошо и, по моему мнению, был лучшим игроком матча. Иметь его позади себя — лучшее, что может со мной случиться. Он всегда заставляет меня идти вперёд, потому что всегда хочет играть один на один со своим соперником. Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока.