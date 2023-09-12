Месси назвал лучшего защитника в мире на данный момент

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после победы сборной Аргентины над Эквадором (1:0) в стартовом матче отбора на ЧМ-2026 рассказал, что считает Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.
Я думаю, что он лучший защитник в мире на данный момент. Он играл очень хорошо и, по моему мнению, был лучшим игроком матча. Иметь его позади себя — лучшее, что может со мной случиться. Он всегда заставляет меня идти вперёд, потому что всегда хочет играть один на один со своим соперником. Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока.
Мы все видели как в ЛЧ Месси забивал в полуфиналах и финалах ЛЧ, и на ЧМ он преуспел больше.
Ещё одна нелепая версия, он помогает мусульманам, и что дальше? В Мадриде местные болельщики ненавидят Месси из-за того, что именно мусульманам не помог он? 😀 А чем хуже представители других религий? Они не люди? Странные рассуждения.
Мы все видели как в ЛЧ Месси забивал в полуфиналах и финалах ЛЧ, и на ЧМ он преуспел больше.
Ещё одна нелепая версия, он помогает мусульманам, и что дальше? В Мадриде местные болельщики ненавидят Месси из-за того, что именно мусульманам не помог он? 😀 А чем хуже представители других религий? Они не люди? Странные рассуждения.
«Не позволю ненавидеть никого»? Твои слова говорят об обратном.
Роналду много раз помогал твоим братьям и сестрам мусульманам. Этого тебе недостаточно? Скандальное интервью перед уходом? А в чем он неправ был в этом интервью? Мы все прекрасно понимаем, что его посадили на скамейку не из-за спортивного составляющего .
«Не позволю ненавидеть никого»? Твои слова говорят об обратном.
Роналду много раз помогал твоим братьям и сестрам мусульманам. Этого тебе недостаточно? Скандальное интервью перед уходом? А в чем он неправ был в этом интервью? Мы все прекрасно понимаем, что его посадили на скамейку не из-за спортивного составляющего .
А где честность Роналду? По отношению к кому? Какое интервью он дал скандальное в МЮ перед уходом показал всю его сущность. Мне всё равно на него. Никогда не позволю себе кого-то ненавидеть. Он хорош. Но до Месси ему далеко абсолютно во всём. Одной левой и пешком выиграл куда больше наград и титулов!
А где честность Роналду? По отношению к кому? Какое интервью он дал скандальное в МЮ перед уходом показал всю его сущность. Мне всё равно на него. Никогда не позволю себе кого-то ненавидеть. Он хорош. Но до Месси ему далеко абсолютно во всём. Одной левой и пешком выиграл куда больше наград и титулов!
У Месси есть и серебро и золото ЧМ!
У Месси есть и серебро и золото ЧМ!
Следующий чемпионат мира проходит в Катаре, сборной Аргентины ставят пенальти почти каждый матч. И они естественно выигрывают этот подставной чемпионат мира. Совпадение? Не думаю!
Следующий чемпионат мира проходит в Катаре, сборной Аргентины ставят пенальти почти каждый матч. И они естественно выигрывают этот подставной чемпионат мира. Совпадение? Не думаю!
Всё просто! Чем больше ненавидите, тем больше будет так как вам не хочется. Законы вселенной!
Месси - чемпион мира! И самый титулованный футболист этого вида спорта! На подходе заслуженный рекордный 8-й ЗМ!
Всё просто! Чем больше ненавидите, тем больше будет так как вам не хочется. Законы вселенной!
Месси - чемпион мира! И самый титулованный футболист этого вида спорта! На подходе заслуженный рекордный 8-й ЗМ!
Вдвойне обидно, что этот парень был игроком Ювентуса, но идиот Паратичи отдал его за копейки Аталанте.
Вдвойне обидно, что этот парень был игроком Ювентуса, но идиот Паратичи отдал его за копейки Аталанте.