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В «Спартаке» отреагировали на видео с Промесом в отделении полиции

вчера, 16:54

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по поводу видео с нападающим Квинси Промесом в отделении полиции.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил о том, что футболист устроил скандал в участке, куда приехал, узнав о задержании своих друзей, позже выложив видео с форвардом.

У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями». Видео, о котором идёт речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, чётко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история.

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Все комментарии
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:32
Почему вместо ненужных оправданий пресс-службы не подать в суд на агентство того канала за распространение событий годичной давности как свежей новости? Юр. отделу Спартака надо профессиональнее и агрессивнее работать против таких очевидных инсинуаций и очернительств команды, лучше отстаивать честь клуба.
протон
протон
сегодня в 00:10
Информация распространилась из телеграм-канала. Видео, которое привязали к этой "новости", годичной давности - тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами - и на этом видео не видно никаких противоправных действий, чётко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история. Никакой информации о результатах анализов на наркотическое опьянение его друзей нет, свидетельств о попытке дачи взятки нет, только видео годичной давности, где он эмоционально что-то кому-то говорит.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:33
Не совсем так)..."Это я, но год назад"...
ТерSpark
ТерSpark ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 20:36
Конечно ирония
pomor45
pomor45
вчера в 20:11
Выгораживают уголовника и наркомана. На свою и его голову выгораживают. Он всё равно сядет, но, если дадут гражданство, то в нашу тюрьму и голландская покажется ему раем.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:56
С Динамо не совсем удачный пример.
Сейчас фк Динамо принадлежит спортивному обществу «Динамо».
А вот нынешний фк ЦСКА к армии вообще не имеет никакого отношения, всё в прошлом.
Сп62
Сп62
вчера в 19:46, ред.
Все происки от зависти. Уж больно Промес хорош на поле, а крыть то нечем.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:28, ред.
- Как по мне, так ВЕСТИ СЕБЯ НАДО КУЛЬТУРНО, В РАМКАХ ЗАКОНА И В РАМКАХ ЭТИКИ!

- ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!

- И не важно: ты простой болельщик или "звезда" Московского Спартака. И вчера это было - или год назад. Что это меняет? В прошлом году были другие законы?
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:26
Сейчас, в нынешнее время - такое же, как Динамо к нынешней полиции.
lotsman
lotsman
вчера в 19:20
Пытаются отмазать провокатора.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 19:19
А какое отношения имеет ЦСКА к армии?
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:08
Зазвездился от безнаказанности уголовник голландский...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:03
Зачем делать это извне? Для этого там есть главный тренер,это в его компетенции.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 18:50
Если это ирония - Браво!!! Если это ход ваших рассуждений, тогда РЖД при проигрыше Локо команде соперников при поезде в Сапсане, например, устроит ж/д крушение? А ЦСКА при проигрыше призовëт в армию малолеток из команды, которой он проиграет? А Газпром отключит газ домам футболëров Локо? Надеюсь, ваш коммент - ирония.
makkie
makkie
вчера в 18:35
Стоило Спартаку одержать три сухие победы подряд и тут же в Сети всплыло видео годичной давности с участием Промеса. Ох уж эти попытки расшатать ситуацию в команде...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:59, ред.
Если дело обстоит так, как изложил господин Зеленов, то для юридической службы фк Спартак становится делом чести доказать в суде, что кто-то пытался опорочить их футболиста будущего законопослушного гражданина РФ.

А если же Промес действительно вел себя неподобающим образом по отношению к сотрудникам правопорядка и не уважает наши законы, то следует призадуматься, а стоит ли ему предоставлять наше гражданство о котором сообщалось ранее? Болейте за своих, а не против чужих!
FenixSL
FenixSL ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:50
в отличии от Нидерландов
здесь даже если он что то натворит, то все обойдется
он миллионер и любимчик спартака
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:43, ред.
Столько неясностей. Годичной давности... кто выложил видео... как вёл себя Квинси на самом деле. Не разберёшься. Предлагаю пользователям не делать скороспелых выводов и не воспылать (?) к нему праведным гневом. Понапрасну таких гадостей можно наговорить в адрес Промеса... Мы это умеем. Самим потом стыдно будет.
Если действительно что - то натворил, мы скоро об этом узнаем от сотрудников полиции.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:41
В «Спартаке» отреагировали на видео с Промесом в отделении полиции .
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 17:32
Он же в авторитете. В розыске давно, без шуток. Бывалый. Как себя вести на дознании и следствии знает с пеленок. Обоняние у менеджеров СПАМа - последняя вещь в рейтинге необходимого.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:29
Так он и ножом ни в кого не тыкал и деньги в нарко бизнес не вкладывал, это всё заговор.
«Свободу Анджеле Дэвис!»... ой извините Антошке Промесу, ну и российское гражданство в придачу разумеется!!!
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 17:27
Это дела динамовцев,они ведь полицейская команда,мстят за проигрыш.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:17
Так Спартак с Динамо недавно играли, это видимо продолжение)))
INGUSH
INGUSH
вчера в 17:14
Рафик абсолютно не виновен!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:02, ред.
Остаётся выяснить, кто подставил "кролика Роджера").
Кто этот Шапокляк? С вечным косым взглядом на Спартак?).
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:56
кто бы сомневался
ничего не было
это вообще проекция
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