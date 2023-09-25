В «Спартаке» отреагировали на видео с Промесом в отделении полиции .

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вчера, 16:54

Глава пресс-службы «Спартака» сделал заявление по поводу видео с нападающим в отделении полиции.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил о том, что футболист устроил скандал в участке, куда приехал, узнав о задержании своих друзей, позже выложив видео с форвардом.