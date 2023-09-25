В «Спартаке» отреагировали на видео с Промесом в отделении полиции .

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по поводу видео с нападающим Квинси Промесом в отделении полиции.
Сегодня телеграм-канал Mash сообщил о том, что футболист устроил скандал в участке, куда приехал, узнав о задержании своих друзей, позже выложив видео с форвардом.
У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями». Видео, о котором идёт речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, чётко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история.
Если действительно что - то натворил, мы скоро об этом узнаем от сотрудников полиции.
Если действительно что - то натворил, мы скоро об этом узнаем от сотрудников полиции.
А если же Промес действительно вел себя неподобающим образом по отношению к сотрудникам правопорядка и не уважает наши законы, то следует призадуматься, а стоит ли ему предоставлять наше гражданство о котором сообщалось ранее? Болейте за своих, а не против чужих!
А если же Промес действительно вел себя неподобающим образом по отношению к сотрудникам правопорядка и не уважает наши законы, то следует призадуматься, а стоит ли ему предоставлять наше гражданство о котором сообщалось ранее? Болейте за своих, а не против чужих!