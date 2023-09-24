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В «Зените» высказались по поводу Дзюбы и инцидента в прошлом сезоне

вчера, 09:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе и инциденте, произошедшем в прошлом сезоне РПЛ.

Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой. В прошлый раз он не пожал руку Семаку? Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел. Дзюба будет мотивирован против «Зенита»? Конечно, как он был мотивирован и в «Арсенале», играя против «Зенита».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне на его счету: 8 игр, 2 гола, 2 голевых передачи и жёлтая карточка. Напомним, 35-летний форвард выступал за «Зенит» на протяжении семи лет (249 матчей, 108 голов и 70 ассистов).

Сегодня в рамках 9-го тура РПЛ клуб из Санкт-Петербурга примет «Локомотив».

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:23
А сколько еще рукоблудов скрываются в составах команд? Вычислять и гнать таких с футбольных полей!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:00
да всем уже давно нас...ть на этого клоуна только журналюгам хочется создать хоть какой то интерес или скандальчик, сенсацию
lotsman
lotsman
вчера в 10:53
О каком инциденте речь? О том, что он не пожал руку? Тоже мне, событие.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:12
Вся энергия утрачена на самоудовлетворение. Измачаленный, выжатый лимон. Будни импотента у него.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:00, ред.
Дзюба и Изидор будут стараться...)))

А вообще недавняя статистика очень против Локо.....
5 последних встреч в РПЛ между командами в Питере - 4 победы Зенита и ничья....
Но самое интересное...что Зенит за эти 4 победные встречи с Локо на "Газпром Арене" забил 19 мячей........4,75 гола за игру....
протон
протон
вчера в 09:55
После рукоприкладства с рукоблудом хочешь не хочешь, начались проблемы.
Самый позорный игрок в истории футбола дырка натуральная.
Не хватало что бы его руку пожимали авось бактерии чумы. дырка дзюба клоун как плесень грешный после исключения в сборной. Дурачек что он творит ))
Гость
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