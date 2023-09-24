В «Зените» высказались по поводу Дзюбы и инцидента в прошлом сезоне

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе и инциденте, произошедшем в прошлом сезоне РПЛ.
Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой. В прошлый раз он не пожал руку Семаку? Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел. Дзюба будет мотивирован против «Зенита»? Конечно, как он был мотивирован и в «Арсенале», играя против «Зенита».
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне на его счету: 8 игр, 2 гола, 2 голевых передачи и жёлтая карточка. Напомним, 35-летний форвард выступал за «Зенит» на протяжении семи лет (249 матчей, 108 голов и 70 ассистов).
Сегодня в рамках 9-го тура РПЛ клуб из Санкт-Петербурга примет «Локомотив».
А вообще недавняя статистика очень против Локо.....
5 последних встреч в РПЛ между командами в Питере - 4 победы Зенита и ничья....
Но самое интересное...что Зенит за эти 4 победные встречи с Локо на "Газпром Арене" забил 19 мячей........4,75 гола за игру....
А вообще недавняя статистика очень против Локо.....
5 последних встреч в РПЛ между командами в Питере - 4 победы Зенита и ничья....
Но самое интересное...что Зенит за эти 4 победные встречи с Локо на "Газпром Арене" забил 19 мячей........4,75 гола за игру....
Самый позорный игрок в истории футбола дырка натуральная.
Не хватало что бы его руку пожимали авось бактерии чумы. дырка дзюба клоун как плесень грешный после исключения в сборной. Дурачек что он творит ))
Самый позорный игрок в истории футбола дырка натуральная.
Не хватало что бы его руку пожимали авось бактерии чумы. дырка дзюба клоун как плесень грешный после исключения в сборной. Дурачек что он творит ))