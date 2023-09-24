В «Зените» высказались по поводу Дзюбы и инцидента в прошлом сезоне

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вчера, 09:46

Президент «Зенита» высказался о нападающем «Локомотива» и инциденте, произошедшем в прошлом сезоне РПЛ .

Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой. В прошлый раз он не пожал руку Семаку? Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел. Дзюба будет мотивирован против «Зенита»? Конечно, как он был мотивирован и в «Арсенале», играя против «Зенита».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне на его счету: 8 игр, 2 гола, 2 голевых передачи и жёлтая карточка. Напомним, 35-летний форвард выступал за «Зенит» на протяжении семи лет (249 матчей, 108 голов и 70 ассистов).