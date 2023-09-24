«А кто это?» Дзюба — о примирении с Семаком

1695572669

вчера, 19:24

Нападающий «Локомотива» после матча РПЛ против «Зенита» (2:1) ответил на вопрос о примирении с главным тренером «сине-бело-голубых» .

Помирился ли с Семаком? А кто это?

Ранее Дзюба играл под руководством Семака в «Зените».