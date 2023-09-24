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«А кто это?» Дзюба — о примирении с Семаком

вчера, 19:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча РПЛ против «Зенита» (2:1) ответил на вопрос о примирении с главным тренером «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.

Помирился ли с Семаком? А кто это?

Ранее Дзюба играл под руководством Семака в «Зените».

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
сегодня в 08:11
Дурак-дураком, притом штопаный
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:04
Из досок сколоченный по пятки, а попросту говоря - дурак. Это диагноз и хроническое, неизлечимое заболевание!
112910415
112910415
сегодня в 05:36
парень глуховат ... бывает
амурец
амурец
сегодня в 03:47
Да уж, интеллектом явно не блесснул
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:52
Какие разные люди)...следующий должен быть непохож на этих трех)...
Макс Максимов
Макс Максимов
вчера в 22:51
Парень совсем зазвездился. Дзюбилойд давно уже
Mi6
Mi6
вчера в 22:16
Клоун этот Дубиньо
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Не забывайте что взяли уже готовое изделие....сами знаете на какой фабрике...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:57
Добавлю к ранее сказанному, что я не сторонник радикальных мер, но, как в этом случае, так хочется дать пинка под зад Дзюбе, чтобы он прилетел в какой-нибудь заштатный клуб медиа лиги и остался в нём играть до окончания карьеры.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:55
- В сказке: Папа Карло из деревянного полена выстругал Человечка, хоть и деревянного, но доброго и адекватного.

- В жизни: сколько тренеров не стругали полено... результат на лицо...

- В игнор меня не надо, фамилии я не называл...
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:46
Там остроумия отродясь не было...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:21
Сегодня и Семак оттренеровал на "кто это? ")) но это не оправдывает, конечно, изделие, которое вы использовали в своё время
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:15
Дзюба, Семак, и журналист, который задал этот вопрос? А кто они?))
Черепушкин
Черепушкин
вчера в 21:15
Чё ещё обсуждать в стране с низким качеством футбола?
lotsman
lotsman
вчера в 21:13
Дзюба не понимает, что такими выходками он делает из себя плохого клоуна. Мозг пятилетнего ребёнка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:11
Сегодня он перешёл красную линию...
За которой смех над неумным начинается превращаться в гонения и создание персоны нон-гранта...
Хотя...до утренней прессы есть несколько часов...для объяснения или извинения
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 21:08
Российские страсти по-бразильски..
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:02, ред.
Дзюба всё-таки совсем недалёкого ума. Он даже в рекламе снялся, в которой открыто над ним все стебутся. Причём это не попытка самоиронии и некого сглаживания хейта за эти глупые видеоролики, это именно ещё одна глупость Артёмки, поскольку его почитатели ровно такого же интеллекта как он сам, они не знают про самоиронию, для них смешон сам поступок, попавший в видео и эта реклама лишний раз посмеяться именно над самим Дзюбой.

Семак добился куда больше в жизни, чем хамоватый с глупыми поступками актёр собственного фильма.
kow13
kow13 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:59
Ну самовлюблённый дуб - лучший бомбардир в истории России 😃
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:55
Он точно в Локо медосмотр проходил ???
футболки рвёт...Семака не узнаёт....
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:47
Дзюбу эти слова не красят от слова «совсем». Надо быть мужиком и завершить все это.
Никого не оправдую, но виноваты здесь оба.
P.S.: обоих недолюбливаю.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:46
"Отныне и во веки веков, с лобного места выступать без писульки, дабы дурь каждого видна была"!
Futurista
Futurista ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:45
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 20:43
      adekvat
      adekvat
      вчера в 20:43
      Откуда Дзюбе знать Семака. У Семака куча детей, а у Дзюбы весь телефон забрызган белой жидкостью.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 20:40
      Семак vs Дзюба...барышня и хулиган)...
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      вчера в 20:36
      Сегодня Дзюба мешал играть Локомотиву, его заменили, игра сразу пошла.

      Если сравнить Семака и Дзюбу как футболистов, то Семак один из российских топов, а Дзюба самовлюблённый дуб)
      r3rwf928ydk9
      r3rwf928ydk9
      вчера в 20:33
      Слов нет.
      Семак хороший титулованный футболист в прошлом.,Да и тренер не плохой.
      А Дзюба не воспитанный чел.
      Родители его плохо воспитали.

      Болельщик Локо.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 20:31, ред.
      Насколько мне не изменяет память, главный тренер "Зенита" никогда не оскорблял Артёма, не отзывался о нём уничижительно ни как о человеке, ни как о футболисте. По футбольному всё было в рамках приличия. Дзюба оскорбил. На ровном месте, беспричинно. А это похуже, чем другие нелицеприятные поступки этого футболиста вместе взятые.
      Прискорбнее то, что Артём совершенно не осознаёт пакостности своих слов.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 20:26
      Быдло
      Гость
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