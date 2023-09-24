«А кто это?» Дзюба — о примирении с Семаком

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча РПЛ против «Зенита» (2:1) ответил на вопрос о примирении с главным тренером «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.
Помирился ли с Семаком? А кто это?
Ранее Дзюба играл под руководством Семака в «Зените».
Прискорбнее то, что Артём совершенно не осознаёт пакостности своих слов.
Прискорбнее то, что Артём совершенно не осознаёт пакостности своих слов.
Семак добился куда больше в жизни, чем хамоватый с глупыми поступками актёр собственного фильма.
Семак добился куда больше в жизни, чем хамоватый с глупыми поступками актёр собственного фильма.