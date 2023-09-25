«Околесица» — Медведев о слухах про серьёзный разговор с игроками «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что он провёл серьёзный разговор с игроками команды после поражения в матче 9-го тура РПЛ от «Локомотива» (1:2).
Ранее журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил о том, что Медведев после поединка обвинил футболистов «сине-бело-голубых», что они «не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью».
Околесица.
Иногда кажется эти несчастные полтора часа игры в неделю очень мешают миллионерам быть счастливыми...нужно бегать...изредка прыгать...
Теперь вот о старании и самоотдаче речь...
Даже и не знаю...как они обойдут это препятствие на пути к спокойному богатению....
Иногда кажется эти несчастные полтора часа игры в неделю очень мешают миллионерам быть счастливыми...нужно бегать...изредка прыгать...
Теперь вот о старании и самоотдаче речь...
Даже и не знаю...как они обойдут это препятствие на пути к спокойному богатению....