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«Околесица» — Медведев о слухах про серьёзный разговор с игроками «Зенита»

вчера, 15:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что он провёл серьёзный разговор с игроками команды после поражения в матче 9-го тура РПЛ от «Локомотива» (1:2).

Ранее журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил о том, что Медведев после поединка обвинил футболистов «сине-бело-голубых», что они «не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью».

Околесица.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:10
Сам признался, что после игры нес околесицу футболистам.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:58
С каких это пор южноамериканцы стали англоязычными?
112910415
112910415
вчера в 17:54
не обвинял он их-
обнимал и премии раздавал !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:20
Всем охота зарплату получать здоровым и неуставшим....
Иногда кажется эти несчастные полтора часа игры в неделю очень мешают миллионерам быть счастливыми...нужно бегать...изредка прыгать...

Теперь вот о старании и самоотдаче речь...
Даже и не знаю...как они обойдут это препятствие на пути к спокойному богатению....
lotsman
lotsman
вчера в 17:15
За такую игру не только беседу, а разборку с пристрастиями проводить надо. И материально наказать не мешает.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:59, ред.
Англоязычные игроки команды просто не поняли, кем их назвали, посчитав то, что они услышали словом "околесица". Однако оратор не знал, что околесица переводится как "hooey" и просто на них матерился :-)
Igo0rek
Igo0rek ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:45
Похвалить это уже прям перебор)
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:44
Ну это просто ту мач
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
Они просто сократили, в оригинале было

- "Рофл, вы просто токсик или фрешмен, молодой человек. После матча мы просто чиллили, пили пиво, у нас в "Зените" свой вайб, спасибо Миллеру, посмотрите пруфы в инсте у половины команды. Фейспалм, я ору".
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:32
"Шестидесятых" какого века??? Это настолько устоявшееся ,едва ли не древне-русское выражение,что за него можно только похвалить.Даже главаря "Зенита".
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:27
Хахахахаха околесица. Звонили из 60-х, просили вернуть им свой сленг.
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:17
Жаль Дзюбу не уберегли - тот бы провел с каждым индивидуальную беседу в душевой))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:16
Не три,а уже десять.Когда такое было???
nubom
nubom
вчера в 16:15
Забив первый гол, все игроки Зенита прекратили играть, откровенно издеваясь над многочисленными зрителями и дразнили Локомотив: «На-ка, попробуй, кусни». Москвичи и куснули. Да так куснули, что у питерских легионеров косточки захрустели. Считать других за быдло – это не по-ленинградски. Я думаю это и надо объяснить всем игрокам Зенита.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:15
Это он просто оценил свою роль в процессе руководства клубом.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:12
Подумаешь потеряли три очка,ещё наверстают!
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:11
А здря он не провел беседу... по носопатке каждому и лишить зарплаты на пару месяцев...
Гость
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