«Околесица» — Медведев о слухах про серьёзный разговор с игроками «Зенита»

1695646255

вчера, 15:50

Председатель правления «Зенита» прокомментировал информацию о том, что он провёл серьёзный разговор с игроками команды после поражения в матче 9-го тура РПЛ от «Локомотива» (1:2).

Ранее журналист в своём Telegram-канале сообщил о том, что Медведев после поединка обвинил футболистов «сине-бело-голубых», что они «не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью».