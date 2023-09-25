Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве

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вчера, 15:57

Нападающий «Спартака» попал в скандал в Москве.

По информации источника, игрок приехал в один из отделов полиции, узнав о задержании своих друзей, чтобы им помочь. Футболист возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Отмечается, что товарищей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.