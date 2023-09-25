Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве

Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в скандал в Москве.
По информации источника, игрок приехал в один из отделов полиции, узнав о задержании своих друзей, чтобы им помочь. Футболист возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Отмечается, что товарищей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.
Вместо раскаяния и полного отказа от прошлой жизни, он продолжает заниматься тем же самым в другом месте. А если здесь попадётся, то куда убегать дальше-то будет? В Африку? Ну а что, раньше российские клубы в Африке закупались, теперь будем возвращать такими вот "промесами".
Вместо раскаяния и полного отказа от прошлой жизни, он продолжает заниматься тем же самым в другом месте. А если здесь попадётся, то куда убегать дальше-то будет? В Африку? Ну а что, раньше российские клубы в Африке закупались, теперь будем возвращать такими вот "промесами".
Россия его отмазала от статей "сбыт наркотиков в особо крупных размерах" (15-20 лет лишения свободы) и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (до 8 лет лишения свободы), по которым его вели в Нидерландах.
После такого у любого крышу снесёт, а он ещё и любитель дунуть, судя по всему, хотя продавать в Нидерландах пытался кокаин.
Россия его отмазала от статей "сбыт наркотиков в особо крупных размерах" (15-20 лет лишения свободы) и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (до 8 лет лишения свободы), по которым его вели в Нидерландах.
После такого у любого крышу снесёт, а он ещё и любитель дунуть, судя по всему, хотя продавать в Нидерландах пытался кокаин.