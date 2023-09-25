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Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве

вчера, 15:57

Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в скандал в Москве.

По информации источника, игрок приехал в один из отделов полиции, узнав о задержании своих друзей, чтобы им помочь. Футболист возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Отмечается, что товарищей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

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Все комментарии
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 23:47
Они ему стафф везли, а их завернули...
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
Дружки-то по Спартаку, или по наркоте, или два в одном?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:01
Допинг контроль в каждом матче для него.И не важно за какой клуб он играет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:29
Человек одной ногой в тюрьме уже у себя на Родине, а тут решил ещё и в России повыделываться. Слабоуми и отвага.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
Ваш гневный, возмущённый комментарий совершенно не по делу. Не зная обстоятельств происшедшего, таких ярлыков навешали на Квинси, что ему впору идти сдаваться с повинной в полицию и признаваться даже в том, чего не совершал. Как же мы скоры на расправу, просто диву даёшься порой. Не пришлось бы потом многим обличителям извиняться перед Квинси и своей совестью.
Что интересно, многие пользователи "приплели" (очевидно, для солидности своих "аргументов") ранее совершённое им правонарушение в Нидерландах. Логика у таких обличителей такая: раз он ТАМ натворил, то от него в России что хочешь можно ожидать, а тем более дебоша в полиции. Одним словом, закоренелый хулиган и место ему в тюряге.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:41, ред.
Наркотики и Промес... где то мы уже это слышали, а точно он вложился в наркобизнес.
Промес всё правильно делает, за своих клиентов горой!!!

А давайте ему ещё российское гражданство дадим в нарушения закона, он же так его просит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:28
Не смотря на мое отношение (негативное) к Промесу, как к человеку, давайте будем точны и корректны. По наркотикам еще не было суда и тем более приговора. По поножовщине. Приговор был, но там не тяжкие телесные, а средней тяжести. И потом у них статьи от наших сильно отличаются. А по второму делу была апелляция, но суда еще не было второго. Если его решение не устроит Промеса будет еще кассация. То-есть это дело очень долгое. Их правосудие очень неспешное.
протон
протон
вчера в 17:17
Жаль, что МВД не может организовать этому решале департацию домой, чтобы он ворвался в здание правоохранительных органов Нидерландов и качал права там, а не скрывался в России от них по вопросам поножовщины и контрабанды. А то какой-то он смелый тут.
Или если Гулиева и Фетисова отмазали (во втором случае переложив ответственность на того, на кого Фетисов бросился первым), то всем сотрудникам Спартака можно вести себя как им в кайф?
valt134
valt134 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:12
Сто пудов!
Храневец
Храневец
вчера в 17:08
Голландия по нему плачет и ждет с распростертыми объятиями держа в руках наручники !
valt134
valt134
вчера в 17:07
Отьявленный Бандюган. Нары ждут его. Надо было сотрудникам полиции опустить его на грешную Землю- дубинатором по ребрам и в обезьяник. Пусть привыкает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:51
Нормально разговаривает Промес в полиции. Можно подумать каждый, кто раз попадал в милицию, или полицию разговаривал по другому).
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:51
В РПЛ еще бегает футболист, который пьяным вел автомобиль на скорости больше 200 км/ч и попал в аварию, где погибли мужчина, женщина и их маленькая дочь. Кстати, что характерно тоже в Нидерландах. Сначала он дал денег другу, чтобы тот взял всю вину на себя, а потом свалил в Россию и уже тут рассказал, что это он был за рулем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:43
Ему только это и помогло, на самом деле, только в такой ситуации Россия даже наркоторговца в ответку могла приютить.
Futurista
Futurista
вчера в 16:42
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:42
Вообще по Европейской конвенции о выдаче, решением генерального прокурора РФ можно экстрадировать Промеса на родину. Но учитывая политическую обстановку, и решение Гаагского суда выдать ордер на арест Путина, никто конечно не выдаст Промеса в Нидерланды.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:32, ред.
Разве это не логично?

Россия его отмазала от статей "сбыт наркотиков в особо крупных размерах" (15-20 лет лишения свободы) и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (до 8 лет лишения свободы), по которым его вели в Нидерландах.

После такого у любого крышу снесёт, а он ещё и любитель дунуть, судя по всему, хотя продавать в Нидерландах пытался кокаин.
FenixSL
FenixSL ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:31
так он же миллионер
чего ему полиция?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:30
Терминологию участников процесса распространения наркотиков не знаю,только киношно-юридическую.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:28
Хотел бы послушать самого Промеса. Зачем ему подставляться по логике?). Думаю яйца выединого скандал не стоит. И вообще раздули огромного слона).
adekvat
adekvat
вчера в 16:28
Повезло полицейским, что этот уркаган без ножа приехал.
Igo0rek
Igo0rek ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:27
Это ты так кладменов назвал? xD
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:26
Цирк. Человеку грозит много лет тюрьмы у себя на родине, от которых всеми правдами и не правдами пытается скрыться в России, а это вообще ничему не учит.

Вместо раскаяния и полного отказа от прошлой жизни, он продолжает заниматься тем же самым в другом месте. А если здесь попадётся, то куда убегать дальше-то будет? В Африку? Ну а что, раньше российские клубы в Африке закупались, теперь будем возвращать такими вот "промесами".
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:25
"Я не наркоман, нет... Я просто кайфарик!" - Промес
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:25
Я не понимаю, зачем он качал права. За употребление либо 15 суток ареста дают, либо штраф в 5 рублей. Заплатил бы штраф за корешей и делов то.
lotsman
lotsman
вчера в 16:23
Приехал в полицию права качать, берега попутал? За это его следовало бы депортировать в Нидерланды. Совсем оборзел.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:17
"Общественных распространителей",в обиходе-мелких дилеров.
kow13
kow13
вчера в 16:17
И мартышку эту из свинокоманды посадить бы
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:17
Слишком наглый малый,не пошел бы он в Нидерланды!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:16
Судя по всему клиентов Промеса задержали)
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