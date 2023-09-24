Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля»

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вчера, 16:45

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии потребовал у руководства саудовского клуба уволить главного тренера .

Инцидент произошёл после матча Азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Навбахором» (1:1). Неймар не отметился результативными действиями, зато получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Сообщается, что в раздевалке Жезуш раскритиковал бразильца. Неймару это не понравилось, и он обратился к руководству «Аль-Хиляля» с просьбой уволить португальца.

Правление саудовского клуба уже встретилось с Жезушем и предупредило о возможности расторжения контракта.

Напомним, Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с 15 августа 2023 года. На счету 31-летнего игрока 3 матча, 2 гола и жёлтая карточка.