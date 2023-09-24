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Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля»

вчера, 16:45

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар потребовал у руководства саудовского клуба уволить главного тренера Жорже Жезуша.

Инцидент произошёл после матча Азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Навбахором» (1:1). Неймар не отметился результативными действиями, зато получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Сообщается, что в раздевалке Жезуш раскритиковал бразильца. Неймару это не понравилось, и он обратился к руководству «Аль-Хиляля» с просьбой уволить португальца.

Правление саудовского клуба уже встретилось с Жезушем и предупредило о возможности расторжения контракта.

Напомним, Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с 15 августа 2023 года. На счету 31-летнего игрока 3 матча, 2 гола и жёлтая карточка.

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Перевод с mundodeportivo.com Фото: официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:03
Это скорее всего лишь слухи. До этого че то тоже писали что то типа у Бензема с Нуну конфликт ,типа он не знает как встроить его в схему но в итоге оказалось что все нормально играют и нет не какого конфликта. Наверно опять просто журналисты выдумывают. Это Уефа дает им заданее на такие статьи чтобы дискредетировать саудовскую лигу. Сочиняют не лепые не былицы. Потому что знают что Саудовская Аравия скоро уделает европейский футбол и боятся!!
Elyor Boydedayev
Elyor Boydedayev
сегодня в 00:29
Неймар снова встретится с клубом «Навбахор» в Узбекистане, и я считаю, что эта игра вызовет еще большую критику в адрес Неймара. Причина в том, что Навбахор у себя дома готовит красивые голы Неймару.
adekvat
adekvat ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:48
Кто больше тренеров уволит.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:56
Вот оно каталонское воспитание
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:45
Неймар и гей-нарцисс теперь будут соревноваться кто из них капризнее.
протон
протон
вчера в 18:57
Опять капризному нытику что-то не нравится.
В очередной раз Неймар доказывает, что как человек он (цензура). Если боссы поведутся, то все звезды в их чемпионате начнут всем диктовать свои условия
Первое - это заезжий гастролер диктует руководству, что делать. Это не есть норма..
Второе - как результаты улучшаться, если заезжий гастролер не хочет играть с этим тренером?
Третье - куда эти результаты улучшать, если они итак никому не проигрывают и идут первыми в чемпионате???
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:44
Уходя из Барселоны поставил на свою карьеру кресть!
valt134
valt134
вчера в 18:21
Плачущая Девочка капризничает. Похоже начался менструальный цикл.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:10
Вот она СА во всей красе.. Авейру такой же в Насре.. Хе..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:09
Понеслась!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:59
Что этот бразилец себе позволяет? Нашелся тут звезда, можешь в подушку ночью поплакать, а утром извиниться перед тренером и партнерами. И арабы эти те еще французы оказывается
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:56
С учётом изначального таланта, общих потраченных сумм на трансферы и зарплату, выдаваемых авансов и ожиданий - это самый провальный игрок в истории футбола.

Жаль, что мозгов человеку не хватило войти в пантеон лучших, а глупости хватило в глазах почти всего мира вызывать ухмылку и пренебрежение.
ABir
ABir
вчера в 17:50
Взяли на свою голову, теперь все тренеры в Саудовской Аравии могут стать тренеришками
112910415
112910415
вчера в 17:48
взорвёт звезда этот клуб
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:03
Правление "Аль - Хиляля" на стороне Неймара... Дело дрянь. Для клуба.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:02
Вот 🐐, что он себе позволяет!
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов
вчера в 17:01
Он не полузащитник
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:57
Саудовская лига можно сказать 6-ая в мире, по интересу)
Elliada
Elliada
вчера в 16:53
Шейхи столько денег вложили в этих футболистов, что любой их каприз будет исполнен. Еще проблем эти звезды принесут. Ничего путного из верблюд-лиги не получится.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:53
Жезушу в пору самому бежать уже из этого дурдома!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:48
Молодец))) саудиты еще намучаются с этими звездами
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