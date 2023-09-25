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Газзаев: «У Дзюбы все виноваты. Эмери — тренеришка, а Семак — пустое место»

вчера, 17:23

Бывший тренер сборной России Валерий Газаев отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергая Семака.

К сожалению, после матча «Зенит» — «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев. Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак — прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России. Он с тремя командами — ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» — становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ. Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери — тренеришка, Карпина для него не существует, Семак — пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Редко с тобой соглашаюсь, но сейчас- согласен полностью! Мне тоже, было бы интереснее, вспомнить ,многое из нашей замечательной истории, любопытные факты и тд. Заниматься проблемами невоспитанных людей- не хочется. К сожалению, на форуме часто публикуются подобные статьи- далекие от настоящего футбола...
Сп62
Сп62
вчера в 21:32
Футбол на соккере закончился. Оказывается, есть тема более интересная. Печально.
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
Не судите Дзюбу строго. Он не ведает, что творит. Может он вообще решил покончить футбольную жизнь самоубийством?
протон
протон
вчера в 19:37
Чем больше внимания вы уделяете этому овощу артёмке Гею дырочному, - тем больше грязи он выльет на всех в будущем.. Рукаблудник бесстыжий.
протон
протон
вчера в 19:35
Кто такой Семак? Я его, как 74а вообще не знаю!
Capral
Capral
вчера в 18:52
Коллеги, я не буду с вами спорить или опровергать ваши доводы и интересные факты, которые, наверняка имели место в жизни В.Г.Газзаева. Я только напомню, а тем, кто не знает- расскажу, интересную историю из жизни Газзаева, еще в советское время. Ну так вот, в 1976г., один из турецких клубов предлагал Газзаеву переехать в Турцию и при этом- гарантировал переезд в страну, всей семье Валерия Георгиевича. Зарплату футболисту, турки предложили заоблачную!!! Газзаев отказался. И впоследствии, спустя много лет, Газзаев, вспоминая этот момент в своей жизни, нисколько не жалел о принятом решении. Да, говорил Газзаев: с одной стороны, хотелось увидеть мир, поиграть в футбол в другом чемпионате, но я был воспитан, как советский патриот, и бегство из страны воспитавшей меня- себе не представлял...

Что касается Дзюбы, то не вижу смысла, обсуждать главного 74лу РФ...
kow13
kow13 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:38
Если честно, Семак тот еще клоун-провокатор, а Дзюба любитель языком почесать. Не вижу никого из них каким-то более виноватым в данной истории
112910415
112910415
вчера в 18:27
да, он такой -
наш герой и былинный богатырь !
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:23
Рыльце в пушку, это очень мягко сказано. Не даром же в народе говорят, что единороссы хуже три3,два2, 1разов)
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:21
Где то возможно и прав Валерий.. Время покажет.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:18
Для таких людей, как Рукака, хуже смерти - игнор. Не пишите о нём, не говорите о нём и мы быстро забудем, что он был.
lotsman
lotsman
вчера в 17:51, ред.
Футболист Артём Дзюба закончился. Нет, он не завершил карьеру, Дзюба ещё поиграет в РПЛ, но здесь и сейчас Дзюба в первую очередь шоумен, потом уже всё остальное. Дзюба на самом деле всегда был где-то на грани между этими двумя состояниями. Вроде бы наступит на шарф Спартака, а потом скажет, что не заметил. Вроде бы потроллит Черчесова, а потом будет готов за него всех порвать. Дзюбу засосал YouTube. Дзюба перепутал мир шоу с миром футбола. Границы между ними у него окончательно стерлись. Ему на эти границы плевать. Ведь Артём сегодня победитель. Всего одна фраза а куча экспертов уже обсуждает его, обвиняет в хамстве, кто-то даже оскорбляет, а он наверняка упивается тем, как классно выступил в микст-зоне. Думаю, он даже комментарии читает на всех сайтах. И кайфует. Почему нет? Он ведь не врёт, когда говорит, что счастлив.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:46
Он вроде и про Манчини что-то говорил)) Птица-говорун
memphis
memphis
вчера в 17:41
Усатый прав
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:37
Трудно не согласиться с Газзаевым. И это он еще деликатно сказал!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:31
По сравнению, с тем, как при его руководстве "Аланией" через неё вывели 1.2 миллиарда через агентские выплаты, это ерунда, там явный криминал (но, конечно, у нас есть зицпредседатели на это дело), на его усы, в общем, плевать. Фанатам "Алании", думаю, до его усов после этого до лампочки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:30
Много внимания к данному персонажу. Оно, как куча ****, наступишь воняет. Обходите мимо.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:26, ред.
Лукавишь, Валерий Георгиевич. Когда кого-то попросили сбрить усы, согласно проигранному спору, то тоже все вокруг были виноваты, кроме самого проспорившего. Дзюба, конечно, имбецил, но судить, когда у самого рыльце в пушку такое себе дело.
Гость
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