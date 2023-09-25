Газзаев: «У Дзюбы все виноваты. Эмери — тренеришка, а Семак — пустое место»

Бывший тренер сборной России отреагировал на слова нападающего «Локомотива» в адрес главного тренера «Зенита» .

К сожалению, после матча «Зенит» — «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев. Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак — прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России. Он с тремя командами — ЦСКА , «Рубином» и «Зенитом» — становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ . Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери — тренеришка, Карпина для него не существует, Семак — пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя.