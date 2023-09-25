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Юрист «Спартака»: «Видео с Промесом в отделении полиции не имеет веса»

вчера, 17:10

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова отреагировала на появление видео со скандалом нападающего Квинси Промеса в отделении полиции.

Очевидно, что Квинси плохо владеет русским языком. Ему пришлось показывать и объяснять жестами, что к его друзьям применяли средства физического воздействия, били. Его жесты не говорят о том, что он предлагает сотруднику полиции деньги. На данном видео нет никаких денег. Просто были сделаны красивые заголовки из-за того, что это Промес и клуб «Спартак». Ничего, касающегося уголовного права, в этом видео нет и быть не может.

Действительно, Квинси был довольно вспыльчив, но это ни о чём не говорит. Языковой барьер играет очень большую роль, эта проблема есть у каждого легионера. Но я могу сказать с полной уверенностью, что данная видеозапись не имеет никакого веса. Квинси просто кому-то что-то объясняет, вот и всё.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 23:44
Пора на дело назначить отца известного "Рафика", по совместительству главного прокурора. Только он сможет авторитетно заявить, что Промес ни в чём не виноват, и уже с самого раннего утра чувствовал, что его хотят оклеветать.
Forwert
Forwert
вчера в 21:45
Уголовник, он и в Африке уголовник.
pomor45
pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:33
Если ещё учесть, что собрался стать гражданином РФ, то нежелание знать язык - явное препятствие. Юристу ли Спартака, который продвигает это гражданство, этого не понимать.
5v6yjsjcecjc
5v6yjsjcecjc
вчера в 20:09
На очереди игра с Динамо! Вот и причина скандала ...... Грязный наш футбол......
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:05
Так запись есть по ссылке
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:05
Запись не видел, а посему: какие могут быть комментарии? Опыт подсказывает, что надо послушать обе стороны…
adekvat
adekvat
вчера в 19:01
Да мелочи это, он даже зарезать ни кого не пытался, и приехал в отделение не на грузовике груженом наркотой. Понять и простить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:13
"Очевидно, что Квинси плохо владеет русским языком. Ему пришлось показывать и объяснять жестами, что к его друзьям применяли средства физического воздействия, били."

Какой ужас! А в уголовном производстве Нидерландов находится дело, по которому не просто били, а убили двух человек, которые покусились на партию наркотиков стоимостью миллион евро, которую оплатил Квинси Промес, когда решил войти в крупный криминальный мир вышеупомянутой страны.

И вышли на него по аудиозаписям его разговоров с королём наркоторговли Нидерландов, вернее, по оправданиям за то, что его партия пропала и просьбам его не убивать, но вот почему-то юристы страны тюльпанов не считают, что "что данная аудиозапись не имеет никакого веса. Квинси просто кому-то что-то объясняет, вот и всё."
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:10, ред.
Отличное, аргументированное разъяснение юриста. Спасибо. Навешали на парня ярлыков понапрасну. Очевидно те, кто сам не без греха.
Представьте себя на месте Промеса в тот момент. Не зная русского языка, любой на его месте, даже глухонемой, начнёт повышать голос, энергично жестикулировать, одним словом - пытаться объяснить произошедшее.
Такое поведение в той ситуации - естественное для любого человека. Но тот, кто снимал всё на смартфон, решил пропиариться негодным способом и, вполне допускаю, дискредитировать Квинси в глазах всех причастных к футболу. В общем, выбрал негодные методы, чтобы понапрасну очернить футболиста. Человек, к сожалению, устроен так, что ему "приятнее" слышать о другом что-то плохое, чем хорошее, и попытаться встать на его сторону для защиты он не хочет. Произошедшее с Квинси - именно такой случай.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 17:39
Не дискредитирует он собой "Народную команду". Скорее наоборот, поднимает в глазах людей со схожими ценностями.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:38
Юрист Спартака, как и многие в этом клубе, мягко говоря не совсем подкованы в плане образования. Все видеозаписи по нашим законам имеют юридическую ситу и являются доказательной базой, В полиции , если имеют дело с иностранцем п Закону объясняют ему право на адвоката и переводчика. Любому посетителю, а он пришел по своей инициативе, дается возможность изложить заявление в письменной форме, на любом языке. Но в Спартаке привыкли "решать" проблемы по своему. Вспомним историю с Гулиевым, когда его от статьи отмазали и сейчас такая попытка есть. Все говорит о том, что Промес скоро закончит и не совсем хорошо. И в этом Спартак тоже виноват будет. Во всяком случае проблемы с продлением контракта и получением разрешения на работу в РФ и проживание у него будут серьезные. А футболист то он неплохой.... был
протон
протон
вчера в 17:23
Мужчина играет в футбол высшей лиге страны, в большом клубе. В АПЛ из МЮ вышибли Гринвуда и Антони, за конфликты с женщинам, причем никаких судебных проблем у людей не было. Зума вообще вышибли из-за кота! А у Промеса приговор в Нидерландах за поножовщину, расследование по наркоторговле, в РФ он вламывается в полицейский участок отмазывать наркоманов, и это, по мнению юриста "Спартака" вообще ничто и веса не имеет.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:17
Промес в Спартаке в общей сложности уже 6 лет. За такое время даже куда менее интеллектуально развитый ребёнок начинает вполне сносно говорить. Видимо, голландцу совершенно не интересен язык страны, в которой он играет уже пятую часть своей жизни, а его интересует только зарплата. Хотя. В связи с уголовным преследованием у себя на родине, равно, как и во всей Европе по сути, мог бы за это время уже и выучить язык на разговорном уровне. Бежать-то больше некуда.
Гость
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