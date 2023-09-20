Нагельсманн откажется от 17 млн фунтов, чтобы возглавить Германию

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн близок к назначению новым наставником сборной Германии.
Чтобы возглавить Германию, 36-летний специалист откажется от неустойки, которую ему должна была заплатить «Бавария», в размере 17 млн фунтов стерлингов.
А я давно высказал свое мнение об этом назначении. Нагель- пустышка, выскочка, что и показала его работа в Баварии. Никто не хотел быть тренером сборной, брать на себя ответственность и возрождать, некогда Великую команду, поэтому вспомнили про Нагеля, который с весны сидел на социале и никому не нужен был. Ничего он не добьется и ничего не выиграет- он не способен на подвиги. О нем, давно сказал Ш.Эффенберг: "Нагель слишком простой и примитивный для сборной Германии". Единственный человек, который всегда топит за Нагеля- это Л.Маттеус, других не знаю...
Собственно, Вы, Саркис- более чем точно и четко изложили информацию!!! Как всегда!!!
А я давно высказал свое мнение об этом назначении. Нагель- пустышка, выскочка, что и показала его работа в Баварии. Никто не хотел быть тренером сборной, брать на себя ответственность и возрождать, некогда Великую команду, поэтому вспомнили про Нагеля, который с весны сидел на социале и никому не нужен был. Ничего он не добьется и ничего не выиграет- он не способен на подвиги. О нем, давно сказал Ш.Эффенберг: "Нагель слишком простой и примитивный для сборной Германии". Единственный человек, который всегда топит за Нагеля- это Л.Маттеус, других не знаю...
Собственно, Вы, Саркис- более чем точно и четко изложили информацию!!! Как всегда!!!