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Нагельсманн откажется от 17 млн фунтов, чтобы возглавить Германию

вчера, 17:22

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн близок к назначению новым наставником сборной Германии.

Чтобы возглавить Германию, 36-летний специалист откажется от неустойки, которую ему должна была заплатить «Бавария», в размере 17 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:40
Да, Дружище- Удачи Вашему Арсеналу сегодня!!! Смотреть буду Баварию, но мысленно- я с Вами!!!!!!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:33
Если сегодня, Унион удачно сыграет в Мадриде- куплю их значок!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:59
Еще раз- моё Почтение, Дорогой Саркис!!!
А я давно высказал свое мнение об этом назначении. Нагель- пустышка, выскочка, что и показала его работа в Баварии. Никто не хотел быть тренером сборной, брать на себя ответственность и возрождать, некогда Великую команду, поэтому вспомнили про Нагеля, который с весны сидел на социале и никому не нужен был. Ничего он не добьется и ничего не выиграет- он не способен на подвиги. О нем, давно сказал Ш.Эффенберг: "Нагель слишком простой и примитивный для сборной Германии". Единственный человек, который всегда топит за Нагеля- это Л.Маттеус, других не знаю...

Собственно, Вы, Саркис- более чем точно и четко изложили информацию!!! Как всегда!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:45
Доброй ночи (вечера)! Что думаете, по повобу данного назначения?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:05
Как всегда, Дружище- Аплодирую стоя!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:46
Думаю у него должно получиться
И новый вызов, и ответ критикам, да и на перспективу тренер хороший
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:32
Когда Нагельсман трудился в Лейпциге, я получал удовольствие, от игры Лейпцига. Восхищался работой молодого тренера... Но после перехода в Баварию, лично я увидел и "темную" сторону Юлиана, за короткий срок, он показал, что не особо может работать с сильными, авторитетными игроками, ему было проще работать с молодыми и малоизвестными игроками как в РБЛейпциг. В сборной будет еще сложнее! За 9 месяцев работы, Нагельсманну придется собрать такой состав, который снова можно будет называть "немецкой машиной!", а с его конфликтным характером, сделать это будет сложно
shlomo
shlomo
вчера в 18:04
Будет прикольно, что если и в сборной ничего не получится и бабки упустит....
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:35
Дурак
112910415
112910415
вчера в 17:30
прямо невероятное благородство
fyn94rf3f2qx
fyn94rf3f2qx
вчера в 17:30
Чего только не сделаешь чтобы угробить национальную сборную
2w4qxvswk3hv
2w4qxvswk3hv
вчера в 17:29
Юлиан молодец, деньги здесь не главное, сейчас имя зарабатывает
Гость
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