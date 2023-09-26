УЕФА обвиняют в предоставлении ложных доказательств по делу о финале ЛЧ-22

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сегодня, 13:59

Шарон Буркхальтер-Лау, которая занимала пост операционного директора УЕФА , обвинила организацию в предоставлении ложных доказательств для проведения независимого расследования причин ненадлежащей организации финала Лиги чемпионов 2022 года. Целью была защита подразделения безопасности, возглавляемого лучшим другом президента УЕФА Александера Чеферина.

Сообщается, что с 2021 года главой подразделения охраны и безопасности УЕФА является Желько Павлица — давний друг Чеферина. Буркхальтер-Лау заявила, что никто из подразделения Павлицы не посещал совещания касательно вопросов безопасности. Подобные мероприятия перед финалом ЛЧ 2022 года также были пропущены ими. Сведения, необходимые для осуществления дальнейшего планирования не были предоставлены.