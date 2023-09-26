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УЕФА обвиняют в предоставлении ложных доказательств по делу о финале ЛЧ-22

сегодня, 13:59

Шарон Буркхальтер-Лау, которая занимала пост операционного директора УЕФА, обвинила организацию в предоставлении ложных доказательств для проведения независимого расследования причин ненадлежащей организации финала Лиги чемпионов 2022 года. Целью была защита подразделения безопасности, возглавляемого лучшим другом президента УЕФА Александера Чеферина.

Сообщается, что с 2021 года главой подразделения охраны и безопасности УЕФА является Желько Павлица — давний друг Чеферина. Буркхальтер-Лау заявила, что никто из подразделения Павлицы не посещал совещания касательно вопросов безопасности. Подобные мероприятия перед финалом ЛЧ 2022 года также были пропущены ими. Сведения, необходимые для осуществления дальнейшего планирования не были предоставлены.

Буркхальтер-Лау отметила, что перед началом работы комиссии, чьим родом деятельности было расследование плохой организации финала Лиги чемпионов 2022 года, прочие чиновники УЕФА, ответственные за безопасность, подписали для этой комиссии заявление, не соответствующее действительности.

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Перевод с theguardian.com Фото: Сайт skysports.com
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Capral
Capral
сегодня в 16:07
Ничего нового, одно слово- буржуины-плохиши...
nubom
nubom
сегодня в 14:57
Восхитительно. Ну что, скучно без нас? Хочется хоть немножко пожить по-русски?...
pbn5n5jt675y
pbn5n5jt675y
сегодня в 14:38
Щас Бюстгальтер всю шайку-лейку быстро на чистую воду выведет, а чуть чего ещё и скажет, что Чефир целовацца лез
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