В отношении Рубиалеса завели уголовное дело

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вчера, 15:33

В отношении временно отстранённого президента Федерации футбола Испании возбуждено уголовное дело.

Ранее футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратору, обвиняя Рубиалеса в принуждении к поцелую. Также Эрмосо сообщила, что она и её родственники подвергались давлению.

Прокурор Высшего суда Испании заявил, что Рубиалес может быть обвинён в сексуальном насилии, что влечёт за собой тюремное заключение сроком от одного до четырёх лет.