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В отношении Рубиалеса завели уголовное дело

вчера, 15:33

В отношении временно отстранённого президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса возбуждено уголовное дело.

Ранее футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратору, обвиняя Рубиалеса в принуждении к поцелую. Также Эрмосо сообщила, что она и её родственники подвергались давлению.

Прокурор Высшего суда Испании заявил, что Рубиалес может быть обвинён в сексуальном насилии, что влечёт за собой тюремное заключение сроком от одного до четырёх лет.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:06
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:17
Скоро запретят браки мужду муж,жен.У них в ночных клубах открытые сексуальные оргии,частвуют все,это можно но случайно поцеловать от радости победы нельзя.Может если засадил бы этой ш..хе раком перед всеми ничего и не было бы-либеральные ценности.
lobsterdam
lobsterdam ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 10:57
Закон - тайна, медведь - прокурор!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:10, ред.
Народ тутошний, кто на своей шкуре жизнь изнутри - в должной мере попробовал, выводы скоропалительные по Рубиалесу не делает.
А по остальным, которые наивно полагают, что нечто подобное их самих никогда не коснётся, судить не буду, - всё у вас ребята впереди.(

Что до самой темы... Бывает в жизни так, что будучи на коне - в профессиональном смысле, человек расслабляется, даёт волю эмоциям и теряет бдительность..., и именно в этот самый момент его поджидают "товарищи", чтоб, как у нас говорят, ударить в спину..., дабы поспособствовать уходу по собственному желанию, с сохранением регалий. Мужик видать недопонял первого намёка, заартачился и получил повторный апперкот от действий этой Машки, которая на время, за нехилое бабло, стала дивой масс-медиа....

P.S. Чё хотел этим сказать... Да, испанец, принципиально, сам виноват. Но его вина больше в том смысле, что не смог он подобрать нормально своё окружение - то есть лиц, идущих с ниг нога в ногу по карьере и жизненному пути... Поэтому корень его проблем именно в этом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:33
Остановите Землю я сойду.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:43
ЛГБТ-шники позорные.
Hoahin
Hoahin
вчера в 21:39
Пластмассовый мир победил
cska1948
cska1948 ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
вчера в 21:21
Вы что-то путаете. По их нормам Дзюбу надо причислить к лику святых. Вы что, не понимаете что на Западе идёт открытая борьба за уменьшение человечества на Земле? Поэтому и травлю Рубиалеса устроили. Не удивлюсь, если там, в скором времени, начнут преследовать тех мужчин и женщин, которые захотят вступить в брак между собой.
Futurista
Futurista ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:47
Да ладно...просто баб там не целовать...как полезет сразу в табло...за это меньше дадут)...
lobsterdam
lobsterdam ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:37
Вы не так далеки от истины. Последнее сожжение на костре было в Испании совсем недавно, где-то в первой трети 19 века...!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:34
Теперь в "Испанию" ни ногой!
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:20
Думаю, что ты прав. Нам чего-то не договаривают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50, ред.
Какое уголовное дело??
Сжечь целовальника.....в субботу......прилюдно......в центре Мадрида....
pomor45
pomor45 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 18:32
Пусть и дальше позорятся перед нормальным миром мужчин и женщин. Пусть и дальше выворачивают наизнанку свою либеральную демократию
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:21
Да и хрен с ними - ЛГБТ в Европе победило.
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:29
По их нормам Дзюба за его видео, вообще заслуживает пожизненного заключения.
протон
протон
вчера в 17:07
Это уже натуральный абсурд. После таких случаев ни один вменяемый специалист мужского пола не сунется в женский футбол.
Интересно, а если женщина (футболистка, предположим) поцелует мужика, не спросив его разрешения, это то же будет сексуальное насилие или это - другое? P.S.Они там уже совсем двинулись?
kow13
kow13
вчера в 16:43
Клоуны
lotsman
lotsman
вчера в 16:35
Ну если у них сейчас это модно, за приветливый взгляд, обращённый на неё 10 лет назад, возбуждают уголовное дело, как за попытку, то за совсем недавний поцелуй можно посадить на электрический стул.
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
Говорят во время поцелуя он ей в рот язык засунул...за это расстрел...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:19
Можно бы посмеяться и назвать всё происходящее маразмом. Я бы назвал это издевательство в отношение Рубиалеса "закулисными войнами", не подвластными нашему уму. Захотелось погладить его по головке, пожелать терпения и самообладания. Если только он не виноват в чём-то более серьёзном, о чём мы не знаем.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:09
Да че уж там, сразу эшафот подготовьте в центре Мадрида, чтобы на потеху публике повесить этого особо опасного преступника.
Futurista
Futurista
вчера в 15:50
Короче алес этому Рубиалесу...маховик репрессий раскручен...уже не остановишь...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:49
Ему нужно срочно признаться, что он гей. Тогда и вопрос сексуального насилия по отношению к женщине будет снят)))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:42
Сексуальное насилие... кхм. Такое ощущение, что испанский прокурор не знает этого значения. С каких это пор поцелуй приравнен к 18+?

Крепко кому-то Рубиалес дорогу перешёл, решили по полной задавить. Впрочем, поведение этого человека уже давно как у московского мажора, при этом глупого. Дай бог, возьмётся за ум после всего этого.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:40
Жаль.. Но, что делать..
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 15:39
Сдается мне, что сделай он то же самое в отношении мужика, на него не только бы дело не завели, но еще и почетной грамотой наградили. Позорище.
Гость
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