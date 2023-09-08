В отношении Рубиалеса завели уголовное дело

В отношении временно отстранённого президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса возбуждено уголовное дело.
Ранее футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратору, обвиняя Рубиалеса в принуждении к поцелую. Также Эрмосо сообщила, что она и её родственники подвергались давлению.
Прокурор Высшего суда Испании заявил, что Рубиалес может быть обвинён в сексуальном насилии, что влечёт за собой тюремное заключение сроком от одного до четырёх лет.
Крепко кому-то Рубиалес дорогу перешёл, решили по полной задавить. Впрочем, поведение этого человека уже давно как у московского мажора, при этом глупого. Дай бог, возьмётся за ум после всего этого.
Крепко кому-то Рубиалес дорогу перешёл, решили по полной задавить. Впрочем, поведение этого человека уже давно как у московского мажора, при этом глупого. Дай бог, возьмётся за ум после всего этого.