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УЕФА допустил к международным соревнованиям сборные России до 17 лет

вчера, 17:13

Исполком УЕФА принял решение допустить сборные России до 17 лет к международным соревнованиям в течение нынешнего сезона.

Они будут должны проводить домашние матчи на нейтральной территории, а также выступать без гимна, флага и формы с государственной символикой России. К турнирам будут допущены как мужские, так и женские команды.

В заявлении УЕФА сказано:

УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена.

Отмечается, что отстранение остальных команд остается в силе и продлится до окончания конфликта на Украине.

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