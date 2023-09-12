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Россия опустилась на 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА

вчера, 16:38

По итогам сезона 2023/2024 Россия предварительно переместилась на 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА (начислено 4,333 балла). Вот что говорится в сообщении:

В связи с отстранением российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, ни один российский клуб не участвует в клубных турнирах УЕФА сезона-2023/24. По итогам сезона России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации.

По итогам сезона 2022/2023 Россия занимала 18-е место.

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Источник: tass.ru Фото: сайт РФС
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 23:45
Прошло несколько лет - и есть в таблице промежуток малый, быть может это место для меня.
lotsman
lotsman ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 20:59
По 26 год включительно мы уже лишены игр. И я уверен, что в декабре 25го УЕФА не включит Россию по 28 год включительно. Так что особо следить за этим рейтингом не обязательно, всё равно будем падать вниз.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:58
И на кой нам это - Россия и УЕФА несовместимы))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:45
Что она вообще делает в этой таблице?
Sкрудж
Sкрудж ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Разница будет , когда это всё закончиться . И тогда надо подниматься с последнего места шаг за шагом , как минимум 5-8 лет. И не видать ЛЧ с рос. Клубами теже 5 лет , с момента как допустят к участию в еврокубках.
протон
протон ответ nafwwbryub9m (раскрыть)
вчера в 20:12
Каждый месяц минус один балл)
Сп62
Сп62
вчера в 20:11, ред.
Очевидно, что сегодня футбол совсем не главное для страны. И, как бы мы за него не переживали, сделать ничего нельзя. Аминь.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 19:45
Зато коэффициенты на АЗС выросли очень сильно.
Россия в топ - 5. Можно гордиться!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:55
Англия была пять лет вне Европы.
DXTK
DXTK ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:52
Ну ноль это тоже цифра, тоже положительно.)))))))
DXTK
DXTK
вчера в 18:51
А а как коэфицент может меняться скажем расти когда наши команды нигде не играют ни в одном турнире....... под эгидой УЕФА и Фифа???? ясное дело падаем ниже, а могло быть по другому что ли?????
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:15
Подниматься будет трудно
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
Этот рейтинг в таблице коэффициентов был важен, если бы наши клубы участвовали в клубных турнирах УЕФА. А так, особой важности нет, на каком мы месте.
nubom
nubom
вчера в 17:06
Удивительно, но этот коэффициент точно отражает уровень РПЛ. С нетерпением жду следующего года, когда судя по всему, наш коэффициент будут определять только "Лига ставок"...
gp365uve43d7
gp365uve43d7
вчера в 16:53
Это как взять разгон, перед прыжком, главное что б не как у КиШа)
nafwwbryub9m
nafwwbryub9m
вчера в 16:52
Это отрицательный подъём!)
Elliada
Elliada
вчера в 16:49
Это еще высоко, с учетом того, что проиграли юнцам сборной Египта
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:45
А ещё через год у нас будет ноль баллов? Возглавим таблицу с конца? Это же сколько придётся потом подниматься, не имея прямых путёвок ни в какой турнир и пробиваясь через все предварительные раунды. Очень хочется ошибаться, но, похоже всё на то, что футбол у нас надолго похоронен.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:40
Не смешно!
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