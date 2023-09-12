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Стало известно, сколько баллов начислит УЕФА России

вчера, 20:46

УЕФА опубликовал заявление касательно начисления России очков в таблице коэффициентов за текущий сезон.

Из-за отстранения всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, в результате чего ни один российский клуб не выступает в турнирах УЕФА сезона-2023/24, России будет присвоено наименьшее количество очков, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла в клубном коэффициенте мужской ассоциации и 1,750 — женской.

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Перевод с uefa.com Фото: Сайт radiotimes.com
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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 12:50
А нужна ли нам эта 2астическая УЕФА?Где мужиков,целующих женщин,выгоняют с работы и объявляют преступниками?Да и эти коэффициенты высосаны из пальцев.Хотя что с них взять-Европа есть Европа!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:34
А вы это кто? А ты лично кто?
112910415
112910415
сегодня в 10:50
взносы берут, минимум очков начисляют ...
так и живём
Холод
Холод
сегодня в 08:03
да больше бы вряд ли и заработали, занимая последние места как Зенит.
7stars2
7stars2
сегодня в 06:42, ред.
4333 ! Это даже жирно ддля наших, они уже столько набрать не смогут.
Аксинья
Аксинья ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 05:50
Как это что делаем? - Взносы исправно платим))
ОПС
ОПС
сегодня в 02:38
Спорт вне политики. Кричали на всех трибунах.А получилось так, что политика положила спорт на обе лопатки. А спорт ведь должен соединять людей, а не наоборот.
ABir
ABir
сегодня в 00:01
Пусть уефа эти очки себе в одно место засунет
XL-965
XL-965
вчера в 23:50
Скорее бы заклнчилась в*йна, мы бы снова играли
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:33
То что вы и заслуживаете! Хотя… вы и этого не заслужили!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:58
А сколько мы будем должны заплатить за эти баллы ? Не дорого ли обходятся эти никому не нужные очки и наше членство в УЕФА ? Или всё замечательно ?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:43
Ну, на самом деле, если никто выходить у нас из УЕФА не планирует и не планировал, то хорошо хоть что добавили что-то, потеряем максимум одно место еврокубковое по итогам
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:36
Что мы делаем в этой организации?
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:32
Даже за попадание в группу лч давали очки . Как минимум 2 с половиной года у России будет 0 очков
adekvat
adekvat ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:26
Вернется, правда не скоро, а очков всеравно больше бы и не заработали.
Futurista
Futurista
вчера в 21:23, ред.
Российский футбол отстранен от УЕФА решением УЕФА...политическое решение...не понятно о начислении каких очков может идти речь...неужели непонятно, что российский футбол больше не вернется под эгиду УЕФА...да да друзья...никогда...в обозримом и необозримом будущем...скриньте)...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:18
Не факт, что заработали бы больше, если бы играли в еврокубках
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:16
Здравствуйте. Оскорбления и троллинг футболистов не являются нарушениями правил и изменений в этом плане не планируется.
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