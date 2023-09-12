Стало известно, сколько баллов начислит УЕФА России

УЕФА опубликовал заявление касательно начисления России очков в таблице коэффициентов за текущий сезон.

Из-за отстранения всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, в результате чего ни один российский клуб не выступает в турнирах УЕФА сезона-2023/24, России будет присвоено наименьшее количество очков, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла в клубном коэффициенте мужской ассоциации и 1,750 — женской.