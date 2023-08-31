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Президент УЕФА впервые прокомментировал «дело Рубиалеса»

вчера, 12:58

Президент УЕФА Александер Чеферин впервые высказался о скандале с главой испанского футбола Луисом Рубиалесом, который после финала женского чемпионата мира поцеловал футболистку сборной Испании.

Я юрист и один из вице-президентов ФИФА. Его дело находится в ведении дисциплинарного органа Международной федерации. Любые мои комментарии будут восприниматься как давление. Я просто должен сказать, что мне грустно, что такое событие омрачает победу сборной Испании. Мы должны изменить ситуацию. Сегодня я встречался с Лаурой Макаллистер (вице-президентом УЕФА), чтобы найти способы изменить наше поведение. Мы должны сделать больше.

Конечно, то, что он сделал, неуместно. Мы все это знаем. Надеюсь, он понимает, что это было неуместно. На данный момент этого достаточно, потому что решение будет принимать дисциплинарный комитет.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 17:06
На поле все игроки равны, а вот глава федерации футбола и рядовая спортсменка совсем не равны. Формально глава федерации футбола вообще никого, кроме Чиферина, обнимать не может, футбол это тоже бизнес, и любые неформальные действия вышестоящего лица по отношению к нижестоящему называются использованием служебного положения (и это КРОМЕ нарушения личного пространства).
lobsterdam
lobsterdam ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 16:36
Вы не понимаете, это другое…
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:31
Надеюсь, что они там все прекрасно понимают, но существуя в таких обстоятельствах вынуждены притворяться и и пытаться сказать все, не сказав ничего, чтобы одновременно сделать страшные глаза и осудить и с другой стороны сделать вид, что ничего особенного. Ситуация с Гринвудом в МЮ аналогична. Таков их мир и слава Богу, что мы не такие! Пока…
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:43
Чеферин тщательно подбирает слова, но если "убрать всю воду" получится примерно следующие - "Я юрист и мне грустно , что всё неуместно")))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:34
Надо сделать футбол безконтактным видом спорта.. А зрители должны сидеть в трёх метрах друг от друга .. А-ха-ха-ха.. 😄
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:55
Мужикам с мужиками целоваться и прыгать друг на друга после забитого гола это уместно значит)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 13:31
Забил гол-получи плетей и бегом в свой хлев! Такими темпами и до этого дойдет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:21
Надо запретить прямое награждение, а футболисты, футболистки должны сами брать медали и кубки со стола.
На помосте никого не должно находиться при этом и никаких обнимашек и поцелуев.
Так же надо запретить целовать медали и кубок прилюдно, так как это тоже дискриминация металлов и поделок.
Да и празднования голов должны быть скромнее, забил гол поклонись трибунам и к центру поля.
Гость
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