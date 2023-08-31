Президент УЕФА впервые прокомментировал «дело Рубиалеса»

Президент УЕФА впервые высказался о скандале с главой испанского футбола , который после финала женского чемпионата мира поцеловал футболистку сборной Испании.

Я юрист и один из вице-президентов ФИФА . Его дело находится в ведении дисциплинарного органа Международной федерации. Любые мои комментарии будут восприниматься как давление. Я просто должен сказать, что мне грустно, что такое событие омрачает победу сборной Испании. Мы должны изменить ситуацию. Сегодня я встречался с Лаурой Макаллистер (вице-президентом УЕФА ), чтобы найти способы изменить наше поведение. Мы должны сделать больше.

Конечно, то, что он сделал, неуместно. Мы все это знаем. Надеюсь, он понимает, что это было неуместно. На данный момент этого достаточно, потому что решение будет принимать дисциплинарный комитет.