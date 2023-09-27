«Реал» изучает возможность приглашения Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби попал в сферу интересов «Реала».
Ранее сообщалось, что «сливочные» считают наставника «Байера» Хаби Алонсо приоритетным кандидатом на пост рулевого команды, но решение пока что не принято.
«Брайтон» идет на 3-м месте в АПЛ.
тут никакой тренер чуда не сотворит
хочется у руля испанцы
чтобы молодняк подтягивали активно
тут никакой тренер чуда не сотворит
хочется у руля испанцы
чтобы молодняк подтягивали активно
Перестройка нужна не только в составе, но и на тренерском мостике.
Уважаю Карло безмерно, и допускаю, что после ухода из Реала он не потеряется (с Бразилией это сложно), но хотелось бы увидеть в Реале более системного тренера - сейчас ростер игроков такой, что игроки могут пахать
Перестройка нужна не только в составе, но и на тренерском мостике.
Уважаю Карло безмерно, и допускаю, что после ухода из Реала он не потеряется (с Бразилией это сложно), но хотелось бы увидеть в Реале более системного тренера - сейчас ростер игроков такой, что игроки могут пахать
То что сейчас несколько игр Брайтон выиграл и находится на третьей строчке турнирной таблице ещё не о чём не говорит. Выигрыш у Манчестер Юнайтед, который находится на данный момент времени в разобранном состоянии не показатель . Брайтон не сыграл ещё матчи с лидерами АПЛ. Да и игра в лиге Европы с АЕК, где подопечные Де Дзерби проиграли на своём поле со счётом 2:3 , говорит о том что главный тренер совершенно не готов возглавить такой великий клуб как Реал . Я почему-то уверен что Перес вообще не будет рассматривать его в качестве главного тренера. У него в приоритете скорее всего один кандидат по фамилии Зидан , а уж потом только может быть и Алонсо .
То что сейчас несколько игр Брайтон выиграл и находится на третьей строчке турнирной таблице ещё не о чём не говорит. Выигрыш у Манчестер Юнайтед, который находится на данный момент времени в разобранном состоянии не показатель . Брайтон не сыграл ещё матчи с лидерами АПЛ. Да и игра в лиге Европы с АЕК, где подопечные Де Дзерби проиграли на своём поле со счётом 2:3 , говорит о том что главный тренер совершенно не готов возглавить такой великий клуб как Реал . Я почему-то уверен что Перес вообще не будет рассматривать его в качестве главного тренера. У него в приоритете скорее всего один кандидат по фамилии Зидан , а уж потом только может быть и Алонсо .