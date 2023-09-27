Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

«Реал» изучает возможность приглашения Де Дзерби

сегодня, 15:52

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби попал в сферу интересов «Реала».

Ранее сообщалось, что «сливочные» считают наставника «Байера» Хаби Алонсо приоритетным кандидатом на пост рулевого команды, но решение пока что не принято.

«Брайтон» идет на 3-м месте в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Адвокат может вернуться к работе и возглавить сборную Кюрасао
Сегодня, 10:59
СлухиГаттузо сегодня может подписать контракт с «Марселем»
Сегодня, 10:15
СлухиРуди Гарсия может быть уволен из «Наполи»
Вчера, 14:46
Анчелотти: «Хаби Алонсо неплохо справляется в „Байере“»
Вчера, 14:35
СлухиГальтье имеет шансы возглавить «Марсель»
Вчера, 08:41
СлухиХаби Алонсо возглавит «Реал» в следующем сезоне
25 сентября
Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 17:13
Что то Перес совсем уже начал чудить.... интересно сколько еще кандидаток будет за год.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 16:31
почему бы не начать с покупки защитников?
тут никакой тренер чуда не сотворит
хочется у руля испанцы
чтобы молодняк подтягивали активно
протон
протон
сегодня в 16:23
Анчи, конечно, классно работает со звёздами, свой парень в раздевалке и т.п., но сейчас уже Реал - не тот Галактикос, что был раньше.
Перестройка нужна не только в составе, но и на тренерском мостике.
Уважаю Карло безмерно, и допускаю, что после ухода из Реала он не потеряется (с Бразилией это сложно), но хотелось бы увидеть в Реале более системного тренера - сейчас ростер игроков такой, что игроки могут пахать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:21, ред.
Вообще не верю в такие сказки. Он вообще не для Реала .
То что сейчас несколько игр Брайтон выиграл и находится на третьей строчке турнирной таблице ещё не о чём не говорит. Выигрыш у Манчестер Юнайтед, который находится на данный момент времени в разобранном состоянии не показатель . Брайтон не сыграл ещё матчи с лидерами АПЛ. Да и игра в лиге Европы с АЕК, где подопечные Де Дзерби проиграли на своём поле со счётом 2:3 , говорит о том что главный тренер совершенно не готов возглавить такой великий клуб как Реал . Я почему-то уверен что Перес вообще не будет рассматривать его в качестве главного тренера. У него в приоритете скорее всего один кандидат по фамилии Зидан , а уж потом только может быть и Алонсо .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 