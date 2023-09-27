«Реал» изучает возможность приглашения Де Дзерби

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сегодня, 15:52

Главный тренер «Брайтона» попал в сферу интересов «Реала».

Ранее сообщалось, что «сливочные» считают наставника «Байера» Хаби Алонсо приоритетным кандидатом на пост рулевого команды, но решение пока что не принято.