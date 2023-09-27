Защитника «Челси» обвинили в неподобающем отношении к арбитру

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сегодня, 20:46

Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением по защитнику «Челси» .

Ранее различные источники сообщили о том, что футболист в агрессивной манере общался с арбитром матча против «Астон Виллы» в подтрибунном помещении. В этой встрече Джеймс не принимал участия из-за травмы.