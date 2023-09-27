Защитника «Челси» обвинили в неподобающем отношении к арбитру

Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением по защитнику «Челси» Рису Джеймсу.
Ранее различные источники сообщили о том, что футболист в агрессивной манере общался с арбитром матча против «Астон Виллы» Джаредом Джиллеттом в подтрибунном помещении. В этой встрече Джеймс не принимал участия из-за травмы.
Рису Джеймсу предъявлено обвинение в нарушении правила E3 ФА после игры «Челси» против «Астон Виллы» в Премьер-Лиге в воскресенье, 24 сентября.
Утверждается, что защитник использовал неподобающие и/или оскорбительные слова и/или поведение по отношению к официальному лицу матча в туннеле после матча.
У Риса Джеймса есть время до пятницы, 29 сентября, чтобы дать ответ на это обвинение.
Пятница 29 сентября...)
Пятница 29 сентября...)