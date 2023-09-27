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Защитника «Челси» обвинили в неподобающем отношении к арбитру

сегодня, 20:46
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением по защитнику «Челси» Рису Джеймсу.

Ранее различные источники сообщили о том, что футболист в агрессивной манере общался с арбитром матча против «Астон Виллы» Джаредом Джиллеттом в подтрибунном помещении. В этой встрече Джеймс не принимал участия из-за травмы.

Рису Джеймсу предъявлено обвинение в нарушении правила E3 ФА после игры «Челси» против «Астон Виллы» в Премьер-Лиге в воскресенье, 24 сентября.

Утверждается, что защитник использовал неподобающие и/или оскорбительные слова и/или поведение по отношению к официальному лицу матча в туннеле после матча.

У Риса Джеймса есть время до пятницы, 29 сентября, чтобы дать ответ на это обвинение.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:43
Он и так травмирован…так что без разницы ему особо на «наказание»😁
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:48

Пятница 29 сентября...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:34
И что за это грозит? Штрафы и дисквы?
Гость
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