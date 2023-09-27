В «Наполи» оскорбили Осимхена. Вспыхнул скандал, форвард задумался об уходе

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сегодня, 10:33

Глупое видео в центре конфликта.

«Наполи» плохо играет в футбол

Когда дела идут неважно, то элитные футболисты начинают нервничать. Вкусив чемпионскую пиццу со Спаллетти, не хочется возвращаться к неудачным подделкам традиционного неаполитанского блюда. Осимхен на взводе, ведь его заменили в матче против «Болоньи» при счете 0:0. Виктор кричал на тренера Гарсию. А эпизод, с которого начался скандал, случился чуть раньше.

Осимхен исполнил пенальти, но пробил мимо ворот. И на странице «Наполи» появился ролик, который пресс-служба итальянского клуба подписала хештегом Песси. На дворе 2016 год? Пеналду и Песси старые мемы из другой эпохи, в 2023-м после победы Лионеля на ЧМ странно так шутить. Ролик «Наполи» сопровождал писклявый голос, переделанное аудио промаха Месси.

Виктор обиделся. У форварда нормальный старт сезона – забил три мяча в Серии А, но у нигерийца мало хороших шансов. Латераль Ди Лоренцо, центральный хавбек Зелиньски и вингер Кварацхелия не создали большого количества качественных моментов. Без учета двух пенальти Осимхен на постой диете. В пресс-службе «Наполи» не учли характер и настроение форварда.

Игрок позволял неаполитанцам подкалывать себя, делая шоколадные торты с имитацией его желтых волос. Но Осимхен взрослый мужчина, ему не нравится, когда один промах высмеивает собственный клуб. В погоне за дегенеративными роликами, которые легко выстреливают, многие клубы скатились к безвкусным ходам. На странице «Наполи» был другой скандальный ролик.

Там писклявый голос кричал, что Осимхен ни мальчик, ни девочка, а кокос. Это смешно? Потому что кокос коричневый, как кожа нигерийца? Шутить надо уметь, особенно о расе человека. А новый ролик может стоить «Наполи» отношений с главным снайпером, который пожалел, что не ушел. Виктор, если его футбол не испортится, останется целью для «Реала» и других грандов.

Агент подлил масла в огонь

Представитель Осимхена пользуется ситуацией, чтобы заработать комиссионные в будущем. Роберто Календа заявил, что может подать в суд на «Наполи»:

То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи», неприемлемо. Видео, где высмеивают Виктора, было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит большой урон футболисту и усугубляет ситуацию. К Виктору нечестно относятся в последнее время, устраивая разборки в прессе и выпуская выдуманные «новости». Мы оставляем за собой право использовать юридические действия и любые подходящие для меры для защиты Виктора.

Агент перегибает. Ролик, где использовали аудио о промахе Месси, не убьет взрослого мужика. Разумеется, видео не стоило публиковать, это грубая ошибка пресс-службы. Но нигериец из «Наполи» буквально вырос на свалке на окраинах Лагоса, над ним и не так издевались. Ребенком Виктор постоянно работал. Когда ему было шесть лет, умерла мама. Через три месяца отца уволили из полиции.

Пахал даже младший из семи детей, будущий футболист, чистил канализацию. Братья и сестры Виктора постоянно работали, но денег хватало разве что на еду. Свои первые бутсы Осимхен нашел на свалке, пара получилась разных производителей. На левую ногу обувь пришлось подлатать, ведь никто не выбрасывает новые бутсы. И вот здесь подходим к очень важному моменту для нового скандала.

Осимхен говорит, что очень плаксивый человек, его легко обидеть. Даже соперники по детским командам знали, что если кричать Виктору о бедности его семье и называть папу «попрошайкой», то нападающий будет хуже играть. Также форвард бывает очень агрессивным. Например, после промаха Терри в серии пенальти в финале Лиги чемпионов в «Лужниках», Осимхен невероятно разозлился.

Он резко вылетел из заведения, где смотрел матч, и какая-то женщина разбила десятилетнему мальчику дверью голову. Рассечение, море крови. Виктор решил, что с таким страстным отношением к футболу ему точно надо стать профессиональным игроком, а не врачом, как мечтал отец. Сейчас папа, а также шесть братьев и сестер Виктора живут богато, ведь Осимхен их обеспечил.

Все первые заработки в футболе отдал близким людям, чтобы строили бизнесы, обзавелись недвижимостью и автомобилями. Но человек, который вырос на свалке, может быть куда ранимее наглого сына богача. Виктор плаксивый от природы, а также легко заводится. Идеальная комбинация, чтобы не забыть издевательства от пресс-службы «Наполи».

Осимхен зря не сменил клуб

Может утонуть вместе с «Наполи» Гарсии, и никто никуда не позовет. Чемпионство было курортным романом. Спаллетти знал, что сказка на один сезон. Сначала ушел отдыхать, а теперь донашивает костюм Манчини в сборной Италии. Патриотизм перевесил рациональные аргументы. А ценник от владельца «Наполи» Де Лаурентиса перевесил предложения по Кварацхелии и Осимхена прошлым летом.

Оба посматривали в сторону АПЛ . Если Виктор разозлился из-за промаха Терри, ему был симпатичным «Челси» в детстве. Но хорошо, что не уехал в Лондон летом. Боэли превратил богатый клуб в источник мемов. В МЮ тоже объектов для шуток больше, чем футболистов, которыми восхищаются. Вот только это не единственные клубы, где летом мог пригодиться центральный нападающий.

Осимхен мог оказаться в ПСЖ Луиса Энрике. Виктор не слабее, чем Коло Муани. Также упоминали «Реал». Кварацхелия болеет за «сливочных», но ему нет места, ведь Винисиус играет слева сейчас, а Мбаппе приедет или следующим летом, или даже быстрее. А вот для форварда Осимхена местечко в Мадриде найдут. Будущий тренер «Реала» Алонсо приведет в команду ценных новичков.

Виктор может стать одним из них. Промах с пенальти, неудачи «Наполи», проблемы тренера Руди Гарсии, а теперь еще и оскорбления Виктора собственным клубом, подталкивают к уходу. Вот только Де Лаурентис заявил, что хочет 500 млн евро за трансфер Осимхена. Летом итальянец поиздевался над «Аль-Хилялем», отправив саудовцам письмо, где оценил в 200 миллионов одну ногу Виктора.

Понятно, что эта бравада построена на отказе самого нигерийца в 24 года бросить элитный футбол ради денег шейхов. За сто миллионов евро Осимхена отдадут другому большому клубу. Осталось грамотно выбрать команду, где учтут характер того, кто приносит голы. Виктор ждал ролика в поддержку, а не стеб. Надо знать собственных игроков, чувствовать такие моменты, а не гнаться за хайпом.