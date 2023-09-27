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Соболев ответил на вопрос о желании играть в Саудовской Аравии

сегодня, 11:31

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий на тему возможного перехода в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак». (Улыбается).

Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут? Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке».

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Все комментарии
INGUSH
INGUSH
сегодня в 17:03
В дельфинарий могут пригласить...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:09, ред.
Уверен, что через пару лет, т.е. за год до окончания контракта, футболисту надо готовиться к наплыву представителей различных зарубежных клубов, в том числе из СА, страстно желающих заполучить его в свои ряды. Очередь из них, думаю, будет внушительной.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:07
Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут? Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361688/sobolev-aleksandr-spartak 27.09.2023

А что по мнению Соболева в Спартаке играют одни алчные люди, которые ради бабла с большим удовольствием рванут в Саудовскую Аравию, не то что большинство российских игроков?

Соболев вообще думает о чём говорит?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:48
Вряд ли предложат. Уровень не тот, это он вслух свои мечты излагает. Кюрасао возможно, Саудовская Аравия исключено
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:44
Саудиты не настолько глупы, чтобы Соболя звать
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:10
Столбов, которые 7ми трясут, в СА хватает..., предел - Динамо Барнаул.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:42
Предложат хороший контракт и поедет.
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