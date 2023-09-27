Соболев ответил на вопрос о желании играть в Саудовской Аравии

Нападающий «Спартака» дал комментарий на тему возможного перехода в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак». (Улыбается).

Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут? Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке».