Соболев ответил на вопрос о желании играть в Саудовской Аравии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий на тему возможного перехода в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак». (Улыбается).
Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут? Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361688/sobolev-aleksandr-spartak 27.09.2023
А что по мнению Соболева в Спартаке играют одни алчные люди, которые ради бабла с большим удовольствием рванут в Саудовскую Аравию, не то что большинство российских игроков?
Соболев вообще думает о чём говорит?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361688/sobolev-aleksandr-spartak 27.09.2023
А что по мнению Соболева в Спартаке играют одни алчные люди, которые ради бабла с большим удовольствием рванут в Саудовскую Аравию, не то что большинство российских игроков?
Соболев вообще думает о чём говорит?