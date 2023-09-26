Месси может пропустить финал Кубка США из-за травмы

Нападающий Лионель Месси не участвовал в сегодняшней тренировке «Интер Майами» из-за повреждения.
По данным источника, Лео находился на тренировочной базе клуба, но не принимал участия в тренировочной сессии. В ближайшее время главный тренер команды Херардо Мартино должен сообщить о состоянии игрока.
28 сентября «Интер Майами» сыграет в финале Кубка США против «Хьюстон Динамо». Месси рискует пропустить эту встречу.
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Потому как на призе лучшему игроку финала уже сделана гравировка...