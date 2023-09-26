Месси может пропустить финал Кубка США из-за травмы

1695748959

вчера, 20:22

Нападающий не участвовал в сегодняшней тренировке «Интер Майами» из-за повреждения.

По данным источника, Лео находился на тренировочной базе клуба, но не принимал участия в тренировочной сессии. В ближайшее время главный тренер команды Херардо Мартино должен сообщить о состоянии игрока.