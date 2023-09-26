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Месси может пропустить финал Кубка США из-за травмы

вчера, 20:22

Нападающий Лионель Месси не участвовал в сегодняшней тренировке «Интер Майами» из-за повреждения.

По данным источника, Лео находился на тренировочной базе клуба, но не принимал участия в тренировочной сессии. В ближайшее время главный тренер команды Херардо Мартино должен сообщить о состоянии игрока.

28 сентября «Интер Майами» сыграет в финале Кубка США против «Хьюстон Динамо». Месси рискует пропустить эту встречу.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:05
Опять судьи не обещали поддержки? Вот и придумал себе повреждение
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 22:23
Лучше выйти и победить с командой! Очередной трофей упадёт в копилку!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:54
Перенесут финал....
Потому как на призе лучшему игроку финала уже сделана гравировка...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:35
Жалко, а то был бы еще один приз!
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