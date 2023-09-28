Норвегия присоединилась к бойкоту матчей против российских сборных

Сборные Норвегии не будут играть с российскими сборными. Об этом заявила президент Футбольной ассоциации Норвегии Лиз Клавенесс.
Мы не знали, что этим вопросом должен был заниматься УЕФА, и мы могли ожидать от УЕФА лучшего решения в таком важном вопросе. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается военный конфликт. Это отношение, за которое весь норвежский спорт выступает солидарно с Украиной, и которое также следует рассматривать как часть санкций, которые Европа собрала вокруг, как властей, так и бизнеса, и спорта.
В основном мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других арен из-за действий взрослых и властей. Это соображение должно быть очень сильным, независимо от ситуации. Футбол должен объединять, а не разделять. Тем не менее, мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно отделить сборный футбол от российского футбола и необходимость режима использовать топ-футбол в качестве части своей пропаганды, и что без этого сейчас делать такое отступление нецелесообразно. Требуется более тщательное участии и исследовании того, как в таком решении будут учтены соображения нейтралитета и солидарности. Мы должны ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу.
Ранее с юношескими сборными России отказались играть: Литва, Латвия, Польша, Англия, Дания и Швеция.