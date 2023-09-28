Норвегия присоединилась к бойкоту матчей против российских сборных

Сборные Норвегии не будут играть с российскими сборными. Об этом заявила президент Футбольной ассоциации Норвегии Лиз Клавенесс.

Мы не знали, что этим вопросом должен был заниматься УЕФА , и мы могли ожидать от УЕФА лучшего решения в таком важном вопросе. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается военный конфликт. Это отношение, за которое весь норвежский спорт выступает солидарно с Украиной, и которое также следует рассматривать как часть санкций, которые Европа собрала вокруг, как властей, так и бизнеса, и спорта.