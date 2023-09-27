Промес, Дзюба, Соболев и Виллиан. Главные скандалисты РПЛ 2023/24

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сегодня, 22:20

Футболисты с тягой к перепалкам, провокациям и другим приключениям.

Квинси Промес («Спартак»)

Интересно узнать мнение фанатов «Спартака». Стоит ли оставлять в клубе с великой историей человека, который столько раз попадал в скандалы? Дело даже не в видео из отдела полиции. Есть решение суда по делу о покушении на брата, голландцу дали реальный срок после поражения в гражданском суде в деле о компенсации. Впереди суды о торговле наркотиками в особо крупных размерах. А это еще годы в тюрьме, причем в разборках бандитов фигурируют два трупа, не считая урона для тех, кто испортил себе жизнь, употребляя наркотики, которые не перехватили полицейские. Промес это человек-скандал, хотя и очень крутой футболист. Боссам «Спартака» надо подумать о репутации клуба. Скорее всего, дорогие адвокаты скажут Квинси, что бегать от тюрьмы не вариант, надо садиться, чтобы быстрее выйти. К потере скандалиста Промеса надо готовиться заранее, нельзя всегда искать ему оправдания.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Брат-акробат не может без внимания. Наверное, на этом построены почти все скандалы вокруг Дзюбы, не считая незаконной кражи и публикации личных видео, которые никому не стоит смотреть и, тем более, комментировать. А вот когда рекордсмен РПЛ и сборной России по голам позволяет себе хамить многократному победителю чемпионата по футболу и бывшему капитану национальной команды Семаку, то реакция должна быть незамедлительной. Дзюбе задали нормальный вопрос, помирился ли с тренером «Зенита». В ответ Артём ляпнул: «А кто это?» Семак при этом Дзюбу не оскорблял. Напоминает историю о «тренеришке» Унаи Эмери. Вот только испанец выигрывал после «Спартака» еврокубки, а Дзюба не заиграл в турецком середняке, поэтому в «Локомотиве», где дела не всегда идут гладко.

Виллиан Роша ( ЦСКА )

Провокатора на поле видно сразу. Даже по тому, что Роша выбирает «жертв» – успел сцепиться с еще одним фигурантом этого списка Соболевым, понятно его футбольное естество. Языковой барьер мешает оценить, что у Виллиана в голове. Но защитник ЦСКА явно не выбирает джентльменскую игру. Старается всеми доступными методами провоцировать соперников. Конечно, бывают пограничные эпизоды. Например, в ЭСК РФС признали ошибочным решение судьи показать Роше вторую желтую карточку в матче с «Крыльями Советов». Это пограничный эпизод, а если оцениваем всю историю скандалов, то просто смотрите, что Роша успел натворить за короткое время. Хватал соперников за шею и симулировал нарушения. Часто играет в кость, как Пепе и Серхио Рамос.

Бернард Бериша («Ахмат»)

Несколько лет назад Бериша организовал гол «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала», когда соперник получил травму и не мог продолжить игру. Невероятно некрасивый эпизод, который судье стоило прервать свистком, ведь счет был 0:0. В итоге грозненцы выиграли 2:1, Беришу точно не за что было хвалить. Косовар бывает слишком эмоциональным, особенно если у него не идет игра. Вингер умеет провоцировать, хотя иногда работает в стиле настоящего бойца, тогда к нему нет никаких вопросов. В этом особенность данного списка. Здесь все при желании могут сыграть замечательно, а через минуту включить режим мистера Хайда.

Иван Игнатьев («Сочи»)

Ивану Александровичу в 24 года важно подумать о вечных вещах, вроде времени и реализации собственного потенциала. «Рубин» допустил ошибку, когда переплатил за юного форварда. За три года Игнатьев не заиграл в Казани, в «Крыльях Советов», где умеют возиться с футболистами, и в «Локомотиве», где на поле молодые Пиняев, Глушенков и многие другие не старые подопечные Галактионова. Игнатьев оказался в «Сочи», но даже за пределами столицы не показывает крутой футбол. Надеемся, хотя бы ведет себя в курортном городе лучше, чем в Москве. Очевидно, что неудачи форварда прямо связаны с характером и способом жизни. Иначе «Локомотив» никогда бы не отдал примерного молодого профессионала другому клубу, вместо него приглашая Сарвели и Сулейманова.

Александр Соболев («Спартак»)

Были симуляции и перепалки с разными соперниками, начиная с Дзюбы. Была драка с футболистами «Зенита», Соболев нападал на некоторых соперников со спины, что по-мужски неправильно. Были конфликты на поле и неприличные жесты. Полно аргументов, почему нападающий «Спартака» подходит этому списку. И одновременно констатируем, что Соболев это продолжение Дзюбы в плане игры в футбол. Рослый центральный нападающий «Спартака», который проходит путь из центра в глубину поля, ассистирует напарникам и не является эгоистом на поле, хотя позиция вроде бы обязывает думать только о голах. Соболев бывает очень разным. Яркий футболист, который может вырасти, точно нужен Абаскалю в основе. От успешности Александра зависит, станет ли «Спартак» чемпионом, как предрекает команде в этом сезоне Павлюченко.

Скандалистов в РПЛ стало меньше

Стоит признать, что раньше скандалистов в РПЛ было больше. Кокорин, Мамаев, Денисов, Быстров, Глушаков, Тарасов, Широков и многие другие умели попасть на первые полосы благодаря словам и действиям. Не говоря об иностранцах, вроде Вернблума из ЦСКА . У Понтуса была стойкая репутация, основанная на грубой игре. А еще швед имел привычку сначала спровоцировать соперника, а после желтой карточки магическим образом переключаться в режим воспитанного школьника. Сейчас скандалистов в РПЛ намного меньше, но никогда не поздно открыть новую грань того или иного персонажа. Футбол в любой лиге это серия спектаклей.