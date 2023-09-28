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Тренер «Наполи» высказался по поводу Осимхена, у которого конфликт с клубом

вчера, 10:59

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия подвёл итоги матча чемпионата Италии против «Удинезе» и рассказал о том, как он взаимодействует с нападающим сборной Нигерии Виктором Осимхеном.

Мы сыграли хорошо, рад за своих ребят. Команда имела много возможностей и хорошо реализовывала их. Хвича был очень хорош и забил после двух голевых моментов. Отрицательным моментом является то, что мы пропустили необязательный гол.

Ситуация с Осимхеном? Я похвалил его за хороший матч. У меня прекрасные отношения с Виктором с тех пор, как я был назначен тренером «Наполи». Я счастлив, потому что он забил гол в ворота «Удинезе», а центральный нападающий всегда хочет забивать. В последних матчах ему не везло с забитыми мячами, но он был спокоен и сосредоточен на игре.

Ранее сообщалось о недовольстве Осимхена клубным роликом.

В текущем сезоне нигериец провёл 7 матчей, забил 4 мяча и отдал голевую передачу. После шести туров «Наполи» занимает 5-е место в Серии А.

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Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:09
Поскольку, Хвичку купили по дешевке, значит, так и будем его называть "Хвичка-дешевка". На мой взгляд- всё честно. Ничего личного.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:05, ред.
У Виктора 7 матчей 4 гола и один пас. Для сравнения у Кварацхелии 24 последних матча 1 гол и даа паса. Как говорят почувствуйте разницу...... в цене их
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 11:14
Без паники! Все нормально!
Гость
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