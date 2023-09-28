Тренер «Наполи» высказался по поводу Осимхена, у которого конфликт с клубом

Главный тренер «Наполи» подвёл итоги матча чемпионата Италии против «Удинезе» и рассказал о том, как он взаимодействует с нападающим сборной Нигерии .

Мы сыграли хорошо, рад за своих ребят. Команда имела много возможностей и хорошо реализовывала их. Хвича был очень хорош и забил после двух голевых моментов. Отрицательным моментом является то, что мы пропустили необязательный гол.

Ситуация с Осимхеном? Я похвалил его за хороший матч. У меня прекрасные отношения с Виктором с тех пор, как я был назначен тренером «Наполи». Я счастлив, потому что он забил гол в ворота «Удинезе», а центральный нападающий всегда хочет забивать. В последних матчах ему не везло с забитыми мячами, но он был спокоен и сосредоточен на игре.