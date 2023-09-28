«Барселона» не получала официального уведомления об обвинении во взятках

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вчера, 16:02

В «Барселоне» не удивились выдвинутым против клуба обвинениям во взяточничестве. Адвокаты каталонской команды предполагали такое развитие событий и на данный момент продумывают все варианты ответа.

«Сине-гранатовые» воздерживаются от каких-либо заявлений. Сообщается, что клуб не получал официального уведомления об обвинении.