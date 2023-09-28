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«Барселона» не получала официального уведомления об обвинении во взятках

вчера, 16:02

В «Барселоне» не удивились выдвинутым против клуба обвинениям во взяточничестве. Адвокаты каталонской команды предполагали такое развитие событий и на данный момент продумывают все варианты ответа.

«Сине-гранатовые» воздерживаются от каких-либо заявлений. Сообщается, что клуб не получал официального уведомления об обвинении.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 09:19
Участники - это кучка клоунов, которые часто выходят на арену с заявлениями против клуба. Цели - ослабить клуб, снять очки, забрать титулы. Иначе давно наказали бы конкретных людей, которые причастны, если есть такое дело. Нынешняя Барса с игроками, руководством, которые выходят из долговой ямы почему нести наказание?
амурец
амурец
сегодня в 00:16
Конечно не удивились
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:46
Вот, пожалуйста, в дополнение к написанному- выход один на один с вратарем..., бьёт мимо и смеется...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:42
Да везде бабки решают тему...
Вот сейчас АZ Алмкар катант ничью, противно смотрет как футболисты пинают мяч куда попадя. 3.14
Futurista
Futurista
вчера в 21:19
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:31
Не бывает дыма без огня,так что Барселону ждут неприятности!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:17
Пришлют сразу наручники с официальным уведомлением.. А-ха-ха-ха..
lotsman
lotsman
вчера в 17:17
Нету тела, нету дела.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 17:01
Кто её участники, каковы их цели?
balalay
balalay
вчера в 16:31
годы, за которые Барселоне вменяются подкупы судей - 2001-2018, Лионель Месси выступал за Барселону с 2000 (молодежка) по 2021 год... причем с 2018 года Барселона ничего стоящего не выиграла кроме кубков Испании
совпадение? не думаю
ловите жадного гнома пока не убежал в подполье
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 16:26
Чему удивляться, если против клуба давно ведётся открытая в*йна.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:12
    mdqhn7es5m4u
    mdqhn7es5m4u
    вчера в 16:11
    Похоже адвокаты выбрали линию защиты как у Кирпича
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 16:11
    Все ради гнома делается
    Гость
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