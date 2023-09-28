«Барселона» не получала официального уведомления об обвинении во взятках

В «Барселоне» не удивились выдвинутым против клуба обвинениям во взяточничестве. Адвокаты каталонской команды предполагали такое развитие событий и на данный момент продумывают все варианты ответа.
«Сине-гранатовые» воздерживаются от каких-либо заявлений. Сообщается, что клуб не получал официального уведомления об обвинении.
Вот сейчас АZ Алмкар катант ничью, противно смотрет как футболисты пинают мяч куда попадя. 3.14
Вот сейчас АZ Алмкар катант ничью, противно смотрет как футболисты пинают мяч куда попадя. 3.14
совпадение? не думаю
ловите жадного гнома пока не убежал в подполье
совпадение? не думаю
ловите жадного гнома пока не убежал в подполье
https://youtu.be/-w-KVRrfP9I