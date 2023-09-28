В ЦСКА отреагировали на слова Фернандеса

Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев прокомментировал слова защитника «Зенита» .

В недавнем интервью игрок рассказал в том числе о том, что хотел вернуться в ЦСКА , но представители столичного клуба вышли из переговоров.

Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом — я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься. Больше мне добавить нечего — и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя — уходи. Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба.