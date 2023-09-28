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В ЦСКА отреагировали на слова Фернандеса

вчера, 17:59

Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев прокомментировал слова защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

В недавнем интервью игрок рассказал в том числе о том, что хотел вернуться в ЦСКА, но представители столичного клуба вышли из переговоров.

Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом — я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься. Больше мне добавить нечего — и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя — уходи. Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ ТерSpark (раскрыть)
сегодня в 12:43
Элементарно. Если бы его не собирались посадить надолго - он бы никогда не вернулся в спартак
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:25
ЦСКА дал "честное купеческое",имея ввиду другое купеческое-"не обманешь,не продашь".За чилийца на " самовыкуп" гоняли деньги по всему миру,пока проблему разрешить не пообещали пингвины акка.
Вывод:Кто был нужен-за того убились,а кто нет-я не виноват.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:21
Ну и бултыхайтесь с мусором на 9 месте.
альсато
альсато
сегодня в 09:12
у каждого СВОЯ правда...,а истина....где то по середине!
ТерSpark
ТерSpark ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
сегодня в 05:10
А причем тут Промес? Или что он играл в ЦСКА и специально не возвращаться в ЦСКА перешла в Спартак?
fwvkgzub5byh
fwvkgzub5byh
сегодня в 01:27
История темная, но козла отпущения похоже уже нашли
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:39
Фернандес поступил, как настоящий бразилец
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:14, ред.
Все норовят объегорить, типа не объегоришь, не проживёшь. Отсюда ноги растут. И понятия оттуда же. Делай все по закону и не было бы этого недоразумения Хонда не был последним и Марио тоже не будет последним. Просто японец обрубил все концы с системой, а бразилец вернулся и эта рана ещё будет кровоточить. А клеймо "предатель" у обоих.
ABir
ABir
вчера в 21:37
К своим бразилам потянуло
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:28
Он же легенда армейцев??? Как можно говорить такое???
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:43
Скорей всего узнаем, когда фигуранты этих событий сойдут со сцены.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:41
Более того, он был отпущен ЦСКА в Бразилию отдохнуть от футбола, побыть с семьей, а значит все сделал самовольно. Или деньги понадобились, или по футболу соскучился. Н через 2 месяца понял. что не тянет и затеял возвращение.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:28
Анатолий, вот интервью Марио на эту тему:
Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему согласился прописать в контракте с «Интернасьоналом» пункт о компенсации за свой переход в другой клуб.

– Ты подписал контракт с «Интернасьоналом». Там содержался пункт про сумму около 400 тысяч евро, которую должен получить клуб, если тебя захочет кто-то еще. Как он появился?

– Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии.

Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов.

Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идет не о пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счел логичной и справедливой.

Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч – справедливые деньги для «Интера».

– Про «Интер» я понял. Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Ты решил: если ЦСКА правда меня хочет, согласится на условия?

– Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь – всего 365 тысяч!

Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть
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Исходя из этих слов: "Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь – всего 365 тысяч!"
Марио хотел нахаляву подарить за счёт ЦСКА 365 тысяч Интеру.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:08, ред.
Согласен со специалистом. Зачем снова надо мурыжить эту тему ? Всё уже быльём поросло; все заинтересованные лица высказались, расставлены все точки над "и", и вот опять двадцать пять. И даже если не расставлены, ничего уже не изменишь. Кто заинтересован, чтобы вновь и вновь муссировать эту тему, неужели нет более важных дел ?
Кстати, кто бы что ни говорил, всё равно всей правды мы не узнаем.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:06
Хорошо, что мы знаем почему Промес перешёл в спартак
Сп62
Сп62
вчера в 19:49
Мы не знаем на каких условиях ЦСКА отпускал Марио в Бразилию. Также ЦСКА не возмущался, когда Марио заключил контракт с Интером, если у него контракт с армейцами. Всё это приводит к мысли, что клуб что-то не договаривает, а поэтому Санта Барбара будет иметь следующие серии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:48
pomor45pomor45 91 / 288сегодня в 19:26
Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА. Это что?
Это переводчик с русского на 8 языков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 19:45
А его это и не интересует , кто что говорил. У него своя версия. Всегда негативная в адрес ЦСКА, Спартака, Динамо.. Из всех клубов РПЛ самый правильный, честный и безупречный это Локо, даже с Дзюбой в составе. Так бывает
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 19:42
Больше веры представителям ЦСКА
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:41
Поэтому я тебя и спросил. А зачем? Все было ясно с самого начала.
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА. Это что? Клубный Министр иностранных дел? Может и МИД в ЦСКА есть?
lotsman
lotsman
вчера в 19:22
Не знаю как другие, но мне бегунки всегда были неприятны.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:19
Чего тут долго разбираться, был Супер Марио, давал слово, стал РЕДИСКОЙ, деньги сгубили. Бог ему судья.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:19
Доброго Здоровья Анатолий!
Ты, как Байкал, который сегодня пытался меня подробно посвятить в суть конфликта между игроком и клубом, а я совсем другое имел в виду. И Фернандес и администрация ЦСКА считают себя обманутой и обиженной и всякий раз в сетях появляются сообщения обеляющие одних и наоборот оскверняющих других, поэтому я и написал, что после заявления Головлёва жду комментарии от Марио.
Naherger
Naherger ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:05, ред.
Никто такого не говорил
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:58
Врут и не договаривают обе стороны...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:52
Ваня. а зачем эта Санта Барбара. Дело совсем н в том, в аренде он был , или как свободный агент. Дело в принципе. Дело не в сумме денег. Почему ЦСКА должен за него платить, если отпустил его туда бесплатно.? Представь себе. Я дал тебе книгу почитать. на время, естественно бесплатно, почему я должен тебе платить за нее, чтобы ты мне вернул.?. Фернандес, если бы был порядочный, сам бы заплатил при разрыве контракта с Интером, т.к. знал, что был отпущен бесплатно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:42
ЦСКА больше года обманывало своих болельщиков и вообще весь футбольный мир, говоря, что Марио игрок ЦСКА, а в бразильском Интере находится в аренде.
Марио был в Бразилии и не мог опровергнуть данную информацию.
Разве можно теперь верить представителям ЦСКА?
Они уже изначально дискредитировали себя.
Forwert
Forwert
вчера в 18:38
А отреагировать нечем.
112910415
112910415
вчера в 18:32
ваш выход, Марио
Гость
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