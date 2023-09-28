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«Наполи» сделал заявление по ситуации с Осимхеном

вчера, 20:55

«Наполи» на своём официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с нападающим Виктором Осимхеном.

Игрок выразил недовольство роликом, который был выложен в одной из клубных соцсетей после матча с «Болоньей».

«Наполи», чтобы избежать каких-либо недопониманий, связанных с этой темой, уточняет, что никогда не намеревался оскорбить или высмеять Виктора Осимхена.

Чтобы продемонстрировать это, клуб летом решительно отклонил все полученные предложения о трансфере нападающего за границу.

Общеизвестным фактом является то, что в социальных сетях, в частности в TikTok, креативный контент всегда создавался легко и творчески, без каких-либо намерений насмехаться или издеваться, как и в случае с Осимхеном.

Однако если Виктор усмотрел в этом какую-то обиду, то это также чуждо нам.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:53
Вместо того, чтобы извиниться несут пургу, 14ки. Думаю, Виктор надолго не задержится
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:01
Да ладно, это всё внутренние проблемы клуба. Ну а вот агент Осимхена решил на это срубить бабло с клуба !))
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