На стадионы может вернуться реклама пива

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вчера, 10:58

Федеральная антимонопольная служба концептуально поддержала возвращение рекламы пива на стадионы. При этом уточняется, что это станет возможно в том случае, если власти разрешат продажу слабоалкогольных напитков во время проведения матча.

Данное решение ФАС стало возможным благодаря письму в адрес Минфин от депутата «Единой России» Михаила Романова. К нему обратились футбольные клубы с просьбой вернуть напитки на арену и разрешить их рекламу во время игры. На данный момент Министерство финансов собирает позиции ведомств по поводу продаж пива, а также в отношении его рекламы на стадионах и во время трансляций.

Сообщается, что ФАС не согласится отменить запрет на рекламу пива во время показа матчей.