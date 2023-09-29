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На стадионы может вернуться реклама пива

вчера, 10:58

Федеральная антимонопольная служба концептуально поддержала возвращение рекламы пива на стадионы. При этом уточняется, что это станет возможно в том случае, если власти разрешат продажу слабоалкогольных напитков во время проведения матча.

Данное решение ФАС стало возможным благодаря письму в адрес Минфин от депутата «Единой России» Михаила Романова. К нему обратились футбольные клубы с просьбой вернуть напитки на арену и разрешить их рекламу во время игры. На данный момент Министерство финансов собирает позиции ведомств по поводу продаж пива, а также в отношении его рекламы на стадионах и во время трансляций.

Сообщается, что ФАС не согласится отменить запрет на рекламу пива во время показа матчей.

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Источник: iz.ru
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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:35
Наши депутаты всегда на страже нашего здоровья 👍
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:27
Всё очень просто, - бабло рулит !)
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:16
"от депутата «Единой России» Михаила Романова"

как доблестно!
спасибо что заботитесь о людях и поддерживаете алкоголизм!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:32
Ахаха, вот где Михаил Романов уже всплыл, один из самых скандальных питерских политиков, который в 2017 году обвешал весь город летом (когда было запрещено) плакатами со своей физиономией с призывами голосовать за Михаила Романова, другие кандидаты тогда посчитали, что он должен был потратить на рекламу не менее 50 миллионов, при этом он состоял на госслужбе все свои примерно десять лет работы с гораздо меньшим окладом и никак не мог их заработать.

Он ещё себя как воцерковлённый спортсмен позиционировал, ну, судя по призыву к пиву на стадионах, позиционирование тоже волшебным образом меняется, как и его капитал))
Futurista
Futurista
вчера в 11:27
Реклама без пива - деньги на ветер....
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:25
А так же вернуть семечки, сигареты и прочую загрязняющую фигню.... да и проблем побольше.
протон
протон
вчера в 11:01, ред.
Губит людей не пивоооо, губит людей водааа!!!
Гость
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