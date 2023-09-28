Защитник «Локомотива» Тикнизян сделал предложение телеведущей Ромашкиной

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.
Футболист, находясь у Останкинской башни, разместил плакат с надписью: «Яна, выходи за меня!» Девушка ответила согласием.
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.
Футболист, находясь у Останкинской башни, разместил плакат с надписью: «Яна, выходи за меня!» Девушка ответила согласием.
Но для футболиста, конечно же, это оптимальный вариант, ведь стыдно было бы появиться в обществе товарищей с такими же киборгами-спутницами с натуральной девушкой со своими натуральными изьянами. А киборг ещё и заменить всегда размер может или что-нибудь ещё без потери))
Но для футболиста, конечно же, это оптимальный вариант, ведь стыдно было бы появиться в обществе товарищей с такими же киборгами-спутницами с натуральной девушкой со своими натуральными изьянами. А киборг ещё и заменить всегда размер может или что-нибудь ещё без потери))