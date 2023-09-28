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Защитник «Локомотива» Тикнизян сделал предложение телеведущей Ромашкиной

вчера, 22:12

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.

Футболист, находясь у Останкинской башни, разместил плакат с надписью: «Яна, выходи за меня!» Девушка ответила согласием.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 13:32
Армянский подкат засчитан
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 13:19
Зачем во портят свою внешность дурочка-девицы? Вместо нормальных губ - грибы негритянские. Наир, смотри не прокуси губёшку). Ботекс вытечет.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:22
Это как то неудивительно. Удивительно, почему она до сих пор не замужем.
Futurista
Futurista
вчера в 23:46
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 22:42
Теперь она Яна Армяшкина
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:40
Не удивлен! Абс!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:36
Посмотрел, типичная ТП-киборг-результат сотни пластических операций с ботоксными губами (уточкой, конечно же) и всем остальным, чтобы походить на стандартную жену футболиста.

Но для футболиста, конечно же, это оптимальный вариант, ведь стыдно было бы появиться в обществе товарищей с такими же киборгами-спутницами с натуральной девушкой со своими натуральными изьянами. А киборг ещё и заменить всегда размер может или что-нибудь ещё без потери))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:18
Как быстро монтаж произошел стоило поманить пальцем. Совет, да асисай им.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 22:16
Налить всем по чарке красного вина!
Гость
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