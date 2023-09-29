Свадьба Роналдо и пафосная маска Промеса. Лучшее из соцсетей

1695967218

вчера, 09:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Выбрали для вас самые интересные посты из соцсетей.

Легендарный бразилец женился.

Бывший наставник «Реала» сменил имидж на некоторое время.

А после посетил игру «Интера Майами».

Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

Стиляга дня. Форвард «Спартака» .

Полузащитник «Аталанты» снова повеселил подписчиков — изобразил себя и в образе супергероев.

Бывший футболист «Реала» продолжает увлекаться гольфом.

Хавбек «Тоттенхэма» пока еще не может самостоятельно передвигаться.

Вау, вы только посмотрите, в какое красивое место сводил свою жену .

Милота дня. Голкипер ПСЖ со своей девушкой. Итальянец доволен, потому что переговоры с парижанами идут хорошо?

На этом наш выпуск завершен, хорошего дня, друзья! ❤️