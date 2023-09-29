Свадьба Роналдо и пафосная маска Промеса. Лучшее из соцсетей

Выбрали для вас самые интересные посты из соцсетей.
Легендарный бразилец Роналдо женился.
Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан сменил имидж на некоторое время.
А после посетил игру «Интера Майами».
Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.
Стиляга дня. Форвард «Спартака» Квинси Промес.
Полузащитник «Аталанты» Мартен Де Рон снова повеселил подписчиков — изобразил себя и Тейна Копмейнерса в образе супергероев.
Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл продолжает увлекаться гольфом.
Хавбек «Тоттенхэма» Иван Перишич пока еще не может самостоятельно передвигаться.
Вау, вы только посмотрите, в какое красивое место сводил свою жену Иван Ракитич.
Милота дня. Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма со своей девушкой. Итальянец доволен, потому что переговоры с парижанами идут хорошо?
На этом наш выпуск завершен, хорошего дня, друзья! ❤️