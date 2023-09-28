Старший тренер сборной России до 17 лет высказался по поводу решения УЕФА

Старший тренер сборной России до 17 лет прокомментировал решение УЕФА допустить юношеские сборные нашей страны до официальных международных турниров.

Понимания, что будет дальше, пока нет. Мы готовимся к турниру в Турции, который пройдёт с 20 по 30 сентября, где будут Панама, Узбекистан, Мали и Сенегал. Это не окно УЕФА . Хотелось бы ещё раз поблагодарить руководителей академий и клубов, которые пошли нам навстречу, отпустив футболистов вне окна.

Возможно ли теоретически, что сборную U17 включат в отбор на Евро? Сложный вопрос. Что касается нашей сборной, то тут шансов очень мало. Если говорить о ребятах помладше, 2007 года рождения и позже, то там шансы существуют. Для нас шансов очень мало.