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Старший тренер сборной России до 17 лет высказался по поводу решения УЕФА

вчера, 13:57

Старший тренер сборной России до 17 лет Денис Первушин прокомментировал решение УЕФА допустить юношеские сборные нашей страны до официальных международных турниров.

Понимания, что будет дальше, пока нет. Мы готовимся к турниру в Турции, который пройдёт с 20 по 30 сентября, где будут Панама, Узбекистан, Мали и Сенегал. Это не окно УЕФА. Хотелось бы ещё раз поблагодарить руководителей академий и клубов, которые пошли нам навстречу, отпустив футболистов вне окна.

Возможно ли теоретически, что сборную U17 включат в отбор на Евро? Сложный вопрос. Что касается нашей сборной, то тут шансов очень мало. Если говорить о ребятах помладше, 2007 года рождения и позже, то там шансы существуют. Для нас шансов очень мало.

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