В Федерации футбола Таджикистана считают, что Россию должны вернуть в УЕФА

Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказался о предстоящем турнире развития УЕФА в Минске, а также на тему участия российских клубов и национальных команд в международных соревнованиях.

Турнир развития УЕФА в Минске пройдёт с участием юношеских сборных России, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Участвуют команды 2009 года рождения и младше. Нас пригласила Ассоциация футбола Беларуси. Для нашей сборной предстоящий турнир — этап подготовки к отборочному раунду Кубка Азии-2025 (U17), который пройдёт осенью следующего года. В Минске участвуют сборные U15.