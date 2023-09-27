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В Федерации футбола Таджикистана считают, что Россию должны вернуть в УЕФА

сегодня, 19:22

Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказался о предстоящем турнире развития УЕФА в Минске, а также на тему участия российских клубов и национальных команд в международных соревнованиях.

Турнир развития УЕФА в Минске пройдёт с участием юношеских сборных России, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Участвуют команды 2009 года рождения и младше. Нас пригласила Ассоциация футбола Беларуси. Для нашей сборной предстоящий турнир — этап подготовки к отборочному раунду Кубка Азии-2025 (U17), который пройдёт осенью следующего года. В Минске участвуют сборные U15.

Футбол вне политики! Мы считаем, что российские сборные и клубы должны участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
DaslerU
DaslerU ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 22:01
Почему это никогда? Ещё как будут, всему своё время.
Dinamo
Dinamo ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 21:15
Вопрос стоял иначе. Те, кто смогут, что будут делать? Выводить войска лично?
Scorp689
Scorp689 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 20:58
Не можешь, освободи место тому, кто сможет...
Dinamo
Dinamo ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 20:51
И что они могут сделать по вашему?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 20:13
Угу..
adekvat
adekvat
сегодня в 20:12
А кто это услышал кроме России?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 20:10
Ну всё,теперь точно вернут!
ssspartak
ssspartak ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:56
УЕФА можно закрывать. Они всё...сгнили, стухли, продались, кончились, взятки, коррупция, политика. Что угодно, но только не футбол.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:52
Никто с нами играть в Европе не будет никогда. Ждунам из РФС нужно начинать работать, а не просто зарплату получать...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:41
На турнире представлены команды стран-союзников. Такой турнир можно было бы провести и без эгиды УЕФА. А так придётся нашей юношеской Сборной, согласно озвученному вчера Решению европейских футбольных чиновников, выступать без Гимна и Флага. Не знаю, как отреагируют уже в нашем руководстве, но по мне так либо вежливо отказаться от участия, либо только с российской символикой. Тут как говорится про попа в короткой рясе, или крест снимите, или трусы оденьте. Всё равно некоторые европейские футбольные федерации уже объявили о своём решении не встречаться на футбольных турнирах с россиянами и думаю их число в ближайшие дни будет только увеличиваться. Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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