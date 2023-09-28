Россия возвращается на международную арену. Пока только команды U-17 – их пустят в отбор Евро

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вчера, 17:30

Но с ограничениями – и согласны не все.

Недавно в России вновь пошли разговоры о возможности перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию – ещё в прошлом году сообщалось о создании рабочей группы по этому вопросу. Недавно президент РФС Александр Дюков заявил:

Переход в Азию? Действительно, такая возможность есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. На данный момент какие-то переговоры с УЕФА о смене конфедерации и переходе в Азию мы не ведем. Хотя такая возможность, теоретическая, есть. Мы ведем переговоры. В зависимости от результатов переговоров нужно будет принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА , либо рассматриваем возможность смены конфедераций. Решение нужно будет принять в конце года.

На этом фоне случилось важное для российского футбола событие – УЕФА разрешил российским командам U-17 вернуться к международным турнирам. Раскрываем подробности.

Отстранение отменяют частично – есть условия

Опять же, речь о командах, представленных игроками в возрасте до 17 лет – как мужских, так и женских. Они в течение текущего сезона будут допущены к соревнованиям, которые проходят под эгидой УЕФА . Причём касается это даже тех турниров, в которых уже была проведена жеребьевка – исполком международной организации обратился к администрации за техническим решением, которое бы позволило осуществить такой шаг.

Но есть и определенные ограничения. Так, домашние матчи команды будут проводить на нейтральной территории, играть предстоит без гимна России. Не будет и формы с государственными символами. Проще говоря, допускаются коллективы в нейтральном статусе.

В пресс-службе УЕФА так комментируют это решение:

УЕФА понимает, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен нести посыл мира и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне. В связи с этим исполнительный комитет УЕФА решил допустить юношеские российские команды к соревнованиям в этом сезоне.

До этого национальная команда U-17 ограничивалась селекционными сборами, а в мае 2023 года приняла участие в Кубке БРИКС – там россияне добрались до финала.

Последний вагон в отбор на Евро U-17

Главный ориентир для юношеской сборной до 17 лет (2007 год рождения) – чемпионат Европы U-17, который пройдёт весной и летом 2024 года на Кипре.

Жеребьёвку континентального первенства как среди женских, так и среди мужских команд уже провели – участники квалификации поделены на 13 квартетов. Первые встречи сыграны – Швеция обыграла команду Молдавии (3:2), поляки разобрались с Латвией – 3:0 (все – в группе 2). Ещё два поединка запланированы на 30 сентября. Остальные стартуют в октябре-ноябре – и сборную России собираются отправить в группы, матчи которых стартуют позже.

Ориентировочно это могут быть варианты с квартетами 4 (Люксембург, Сербия, Азербайджан, Словения), 5 (Албания, Португалия, Чехия, Черногория), 6 (Франция, Норвегия, Румыния, Эстония), либо 7 (Шотландия, Турция, Беларусь, Казахстан).

Есть те, кто выступил против

Список групп, в которые можно интегрировать Россию, сужается не только из-за календаря. Точно команда не попадёт в квартет 3 – там с Финляндией, Германией и Лихтенштейном играет сборная Украины.

То же самое – с группами 1, 2 и 9. Первыми с реакцией на решение УЕФА выступили представители Футбольной ассоциации Англии. В организации сообщили, что не поддерживают снятие ограничений с юношеских сборных России, а потому англичане будут бойкотировать матчи с ними. Затем возмутились на Украине – там не только объявили о бойкотировании игр с Россией, но и пригрозили, что не будут участвовать в турнирах, где появятся российские команды.

Далее последовала реакция от федераций футбола Польши, Латвии, Литвы, Дании и Швеции. Последние, среди прочего, заявили, что не примут женскую сборную России на домашнем Евро-2024.

Два лагеря

Как это обычно и бывает, есть сторонники и противники такой интеграции. Первые отмечают, что это первые шаги к возвращению российских клубов на европейскую арену – взрослые профессиональные клубы и сборные по-прежнему отстранены, но дело сдвинулось с места. Вторые считают такой формат снятия ограничений унижением.

Интересно о сложившейся ситуации высказался председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев:

Я считаю, что если УЕФА – сильная организация, то она должна быть последовательной и наказать все бойкотирующие сборные. Думаю, в УЕФА понимали реакцию данных европейских стран и ожидали подобных ультиматумов. Если сейчас исполком УЕФА пойдет на поводу у FA и других бойкотирующих федераций, то позволит вытереть о себя ноги. Это тот ящик Пандоры, который нельзя открывать: если сейчас отменить свое решение, то завтра будут новые решения, новые ультиматумы по другим вопросам, их просто перестанут уважать. Надеюсь, УЕФА – мощная организация, которая способна быть последовательной в своих решениях.