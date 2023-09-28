Тренер юношеской сборной России прокомментировал решение УЕФА о допуске

Старший тренер сборной России до 16 лет прокомментировал решение УЕФА о допуске юношеских российских сборных до международных турниров.

Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на принятое решение. Оно давно напрашивалось, рано или поздно это должно было случиться. Соревнования — это то, ради чего дети приходят в футбол, то, что их мотивирует и позволяет развиваться. Понятно, что есть ряд ограничений и сложностей, с которыми предстоит столкнуться, но сейчас это всё же не самое важное.

На данный момент ждём разъяснений и деталей, не до конца понятно, как именно это произойдёт. Но, конечно, мы будем рады, если сможем присоединиться к стартующему розыгрышу чемпионата Европы. Сейчас у нас запланирован сбор в Белоруссии в октябре. Окончательно планы определятся после того, как нас проинформируют о дальнейших шагах.