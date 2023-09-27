Сборная России U14 примет участие в турнире развития УЕФА в Минске

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сегодня, 18:50

Младшая юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА в Минске.

Соревнование пройдёт в Беларуси с 3 по 8 октября. В нём также сыграют национальные команды Беларуси, Киргизии и Таджикистана.