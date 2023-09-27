Сборная России U14 примет участие в турнире развития УЕФА в Минске

Младшая юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА в Минске.
Соревнование пройдёт в Беларуси с 3 по 8 октября. В нём также сыграют национальные команды Беларуси, Киргизии и Таджикистана.
Младшая юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА в Минске.
Соревнование пройдёт в Беларуси с 3 по 8 октября. В нём также сыграют национальные команды Беларуси, Киргизии и Таджикистана.
Польша не будет играть с юношескими сборными России.................Швеция намерена бойкотировать матчи с юношеской сборной России.......................Латвия будет бойкотировать матчи с юношеской сборной России........................
Я почему то уверен, что может быть так - Сборная Австралии бойкотирует............ сборная Японии.................... и т.д.
Польша не будет играть с юношескими сборными России.................Швеция намерена бойкотировать матчи с юношеской сборной России.......................Латвия будет бойкотировать матчи с юношеской сборной России........................
Я почему то уверен, что может быть так - Сборная Австралии бойкотирует............ сборная Японии.................... и т.д.
Они точно будут за!!!
Они точно будут за!!!
На данный момент в АФК входят 47 ассоциаций. Кворум на конгрессе организации — более 50% национальных ассоциаций, у которых есть право голоса. Решения на заседании конгресса принимаются простым большинством голосов (более 50%) от числа присутствующих на заседании.
Так, что достаточно, что бы за проголосовала половина плюс один, то есть 24 из 47 стран!!! Ну или если соберётся к примеру 30 стран, то хватит 16 голосов за.
Так, что это по сути не проблема, наши проведут подготовку и на конгрессе соберётся достаточное количество тех кто будет за нас.
На данный момент в АФК входят 47 ассоциаций. Кворум на конгрессе организации — более 50% национальных ассоциаций, у которых есть право голоса. Решения на заседании конгресса принимаются простым большинством голосов (более 50%) от числа присутствующих на заседании.
Так, что достаточно, что бы за проголосовала половина плюс один, то есть 24 из 47 стран!!! Ну или если соберётся к примеру 30 стран, то хватит 16 голосов за.
Так, что это по сути не проблема, наши проведут подготовку и на конгрессе соберётся достаточное количество тех кто будет за нас.
УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона.
Но многие страны пошли против УЕФА и более того в открытую говорят, что даже дети должны быть изолированы.
Я даже не знаю как это назвать, но это чисто расизм против нашего народа.
А вот теперь вопрос к РФС: "Разве вы настолько тупы, что чего то ждёте хорошего от Европы?"
Айда в Азию и не надо жить иллюзиями.
УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона.
Но многие страны пошли против УЕФА и более того в открытую говорят, что даже дети должны быть изолированы.
Я даже не знаю как это назвать, но это чисто расизм против нашего народа.
А вот теперь вопрос к РФС: "Разве вы настолько тупы, что чего то ждёте хорошего от Европы?"
Айда в Азию и не надо жить иллюзиями.