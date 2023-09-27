Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФА

Сборная России U14 примет участие в турнире развития УЕФА в Минске

сегодня, 18:50

Младшая юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА в Минске.

Соревнование пройдёт в Беларуси с 3 по 8 октября. В нём также сыграют национальные команды Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru
В Федерации футбола Таджикистана считают, что Россию должны вернуть в УЕФА
Сегодня, 19:22
УЕФА допустил к международным соревнованиям сборные России до 17 лет
Вчера, 17:13
Алаев примет участие в заседании комитета по безопасности УЕФА
21 сентября
Глава УЕФА рассказал, когда Россия вернётся на международную арену
18 сентября
ОфициальноСтало известно, сколько баллов начислит УЕФА России
12 сентября
Россия опустилась на 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА
12 сентября
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 21:44
"Исполком УЕФА принял решение допустить сборные России........................."

Польша не будет играть с юношескими сборными России.................Швеция намерена бойкотировать матчи с юношеской сборной России.......................Латвия будет бойкотировать матчи с юношеской сборной России........................
Я почему то уверен, что может быть так - Сборная Австралии бойкотирует............ сборная Японии.................... и т.д.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 20:49
В Индонезии к русским очень хорошо относятся.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 20:19
Кстати Индонезия точно лишняя в твоём списке, там в целом поддерживают Россию.
Они точно будут за!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 20:12, ред.
Вам надо прочитать устав и регламент АФК для начала, а не основываться на слухах.
На данный момент в АФК входят 47 ассоциаций. Кворум на конгрессе организации — более 50% национальных ассоциаций, у которых есть право голоса. Решения на заседании конгресса принимаются простым большинством голосов (более 50%) от числа присутствующих на заседании.

Так, что достаточно, что бы за проголосовала половина плюс один, то есть 24 из 47 стран!!! Ну или если соберётся к примеру 30 стран, то хватит 16 голосов за.
Так, что это по сути не проблема, наши проведут подготовку и на конгрессе соберётся достаточное количество тех кто будет за нас.
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:39
В АФК тоже есть свой устав и регламент. И по уставу принятие нового члена АФК должны поддержать единогласно все действующие члены конфедерации. Если учесть, что в состав АФК входят Австралия, Япония, Индонезия, Южная Корея.......... получить единогласие, на вступление России в АФК, будет практически невозможно.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:14
УЕФА сделало интересное заявление:

УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона.

Но многие страны пошли против УЕФА и более того в открытую говорят, что даже дети должны быть изолированы.
Я даже не знаю как это назвать, но это чисто расизм против нашего народа.
А вот теперь вопрос к РФС: "Разве вы настолько тупы, что чего то ждёте хорошего от Европы?"
Айда в Азию и не надо жить иллюзиями.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 