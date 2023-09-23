Буффон начал обучение на спортивного директора

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вчера, 10:51

Бывший вратарь сборной Италии записался на курсы спортивных директоров в Коверчано. Чемпион мира будет совмещать обучение с работой в «скуадре адзурре».

Новый курс начнётся 25 сентября и продлится до 8 ноября, начинающие спортивные директора пройдут 144 часа занятий — 120 очно в техническом центре Итальянской федерации футбола и 24 дистанционно. Часть курса одинакова для всех студентов, а другая часть делится в зависимости от выбранной специализации — «технико-спортивная» и «организационно-спортивная». Первая больше ориентирована на работу на поле, вторая — на закулисную работу.

Курс завершается письменными тестами и защитой дипломной работы, лучший из студентов получит стипендию, покрывающую стоимость участия в курсе.