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Буффон начал обучение на спортивного директора

вчера, 10:51

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон записался на курсы спортивных директоров в Коверчано. Чемпион мира будет совмещать обучение с работой в «скуадре адзурре».

Новый курс начнётся 25 сентября и продлится до 8 ноября, начинающие спортивные директора пройдут 144 часа занятий — 120 очно в техническом центре Итальянской федерации футбола и 24 дистанционно. Часть курса одинакова для всех студентов, а другая часть делится в зависимости от выбранной специализации — «технико-спортивная» и «организационно-спортивная». Первая больше ориентирована на работу на поле, вторая — на закулисную работу.

Курс завершается письменными тестами и защитой дипломной работы, лучший из студентов получит стипендию, покрывающую стоимость участия в курсе.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
"Я б в директоры пошёл, пусть меня научат.")))
kf6jcsacxevt
kf6jcsacxevt
вчера в 11:02
Пора уже на руководящие роли выходить легенде
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:59
Век живи, век учись
Гость
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