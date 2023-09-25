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Оливер Кан рассказал, почему не достиг успеха в роли гендиректора «Баварии»

вчера, 15:00

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос, почему у него не получилось добиться успеха на этой должности.

Когда ты укоренился в сознании людей в качестве вратаря, трудно сделать что-то отличное от того, что ты делал тогда. Они не понимают, что ты достиг развития, и хотят видеть вратаря Кана.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 23:17
Кан должен был предвидеть всё это. Вратарь никогда не сможет тренировать нападающего, работа с кадрами это тебе не мячи отбивать, тут нужны совсем другие качества. Бавария при Левандовском могла играть без всяких Фликов, Нагельсманов и Канов. Но кто то решил, что и без поляка все будет так же, мы же Бавария. Мне кажется всё таки этот Кан немножко «тугой», набрал себе кучу советников и делал коллективные ошибки.
Capral
Capral
вчера в 21:23
Немного не в тему, но тоже- по немецкой теме. Ф.Лам высказался о назначении Нагельсманна на пост ГТ сборной ФРГ. "Я возлагаю большие надежды на работу Нагельсманна, но есть одно, что меня тревожит- это его возраст и отсутствие должного опыта. Нагельсманн должен как можно быстрее найти взаимопонимание в сборной и найти то зерно, которое объединит команду. Мы должны вернуть былые традиции, идентичность и идеи, которые потеряли в последнее время. Также, считает Лам, Негельсманн должен как можно быстрее разработать и совершенствовать новый стиль сборной...
112910415
112910415
вчера в 19:23
класс функционера оказался не равен классу вратаря !
z9k369azyrxm
z9k369azyrxm
вчера в 19:02
Думал видели в тебе тренера вратарей что-ли?
jf2bm4m7maua
jf2bm4m7maua
вчера в 19:00
Публика не поняла Кана,но команде пошло на пользу
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:30
Увольнение Нагельсмана - глупейшее решение тех кто его принимал. Был он вратарь в прошлом или шахтёр, без разницы.
Capral
Capral
вчера в 16:08
Кан на своём посту намалого достиг- победы в ЛЧ, КЧМ, СК!!!
Кан недоговаривает. Тёрки в руководстве продолжаются и сейчас. Единства в клубе нет. Ну и конечно, то, что именно по вине Кана из Баварии ушел Левандовски, тоже сыграло важную роль в увольнении. Уже одно то, что Кана не пригласили на чествование клуба, по случаю чемпионства Баварии- говорит о многом...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:44
Много кому надо взять это на заметку, начать хотя бы с Мостового.

- Почему у вас не получилось в "Звезде Урюпинска"?

- Когда ты укоренился в сознании людей в качестве великолепного игрока, который забивал кучу важных мячей и, несомненно, является одним из самых важных игроков в истории российского футбола, трудно сделать что-то отличное от того, что ты делал тогда. Они не понимают, что ты достиг развития, и хотят видеть только великолепного топового игрока, Царя Александра Мостового.

Взять канский шаблон и сложить с бесконечным самобахвальством Мостового и получается реально работающий рецепт, жаль только, Мостовому и это лень будет сделать)
Гость
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