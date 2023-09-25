Оливер Кан рассказал, почему не достиг успеха в роли гендиректора «Баварии»

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос, почему у него не получилось добиться успеха на этой должности.
Когда ты укоренился в сознании людей в качестве вратаря, трудно сделать что-то отличное от того, что ты делал тогда. Они не понимают, что ты достиг развития, и хотят видеть вратаря Кана.
- Почему у вас не получилось в "Звезде Урюпинска"?
- Когда ты укоренился в сознании людей в качестве великолепного игрока, который забивал кучу важных мячей и, несомненно, является одним из самых важных игроков в истории российского футбола, трудно сделать что-то отличное от того, что ты делал тогда. Они не понимают, что ты достиг развития, и хотят видеть только великолепного топового игрока, Царя Александра Мостового.
Взять канский шаблон и сложить с бесконечным самобахвальством Мостового и получается реально работающий рецепт, жаль только, Мостовому и это лень будет сделать)
- Почему у вас не получилось в "Звезде Урюпинска"?
- Когда ты укоренился в сознании людей в качестве великолепного игрока, который забивал кучу важных мячей и, несомненно, является одним из самых важных игроков в истории российского футбола, трудно сделать что-то отличное от того, что ты делал тогда. Они не понимают, что ты достиг развития, и хотят видеть только великолепного топового игрока, Царя Александра Мостового.
Взять канский шаблон и сложить с бесконечным самобахвальством Мостового и получается реально работающий рецепт, жаль только, Мостовому и это лень будет сделать)
Кан недоговаривает. Тёрки в руководстве продолжаются и сейчас. Единства в клубе нет. Ну и конечно, то, что именно по вине Кана из Баварии ушел Левандовски, тоже сыграло важную роль в увольнении. Уже одно то, что Кана не пригласили на чествование клуба, по случаю чемпионства Баварии- говорит о многом...
Кан недоговаривает. Тёрки в руководстве продолжаются и сейчас. Единства в клубе нет. Ну и конечно, то, что именно по вине Кана из Баварии ушел Левандовски, тоже сыграло важную роль в увольнении. Уже одно то, что Кана не пригласили на чествование клуба, по случаю чемпионства Баварии- говорит о многом...