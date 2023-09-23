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«Атлетико» вступил в переговоры с Матеу Алемани

вчера, 14:28

Мадридский «Атлетико» изучает возможность подписания испанца Матеу Алемани на должность спортивного директора. Клуб начал предварительные переговоры, чтобы узнать намерения функционера.

Официально контракт Алемани с «Барселоной» истекает 1 октября, но он уже покинул свою должность, которую занимал с марта 2021 года.

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин знаком с 60-летним специалистом много лет. Руководство мадридского клуба высоко ценит умение Алемани подписывать игроков с истекающими контрактами, а также контроль над зарплатной ведомостью, чтобы соблюдать ФФП.

Ранее сообщалось, что Матеу может стать новым президентом RFEF.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:21
Атлетико нужен новый тренер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:51
Переговоры идут,значит все будет нормально.
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