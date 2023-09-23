«Атлетико» вступил в переговоры с Матеу Алемани

Мадридский «Атлетико» изучает возможность подписания испанца Матеу Алемани на должность спортивного директора. Клуб начал предварительные переговоры, чтобы узнать намерения функционера.
Официально контракт Алемани с «Барселоной» истекает 1 октября, но он уже покинул свою должность, которую занимал с марта 2021 года.
Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин знаком с 60-летним специалистом много лет. Руководство мадридского клуба высоко ценит умение Алемани подписывать игроков с истекающими контрактами, а также контроль над зарплатной ведомостью, чтобы соблюдать ФФП.
Ранее сообщалось, что Матеу может стать новым президентом RFEF.