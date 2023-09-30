Президент «Урала» объяснил свои слова про арбитров

1696065739

вчера, 12:22

Президент «Урала» ответил на вопрос о том, жалеет ли о своих словах в адрес арбитров матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Ранее Иванов сказал, что «всех судей нужно взять и утопить».