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Президент «Урала» объяснил свои слова про арбитров

вчера, 12:22
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, жалеет ли о своих словах в адрес арбитров матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Ранее Иванов сказал, что «всех судей нужно взять и утопить».

Да ладно, это же утрировано было. Это просто так говоря... Дисквалифицируют и дисквалифицируют. У нас же понимаете, судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут. Всяких комитетов найдут... Три месяца? Откуда вы взяли! Это должен глава РФС, глава РПЛ обратиться, генеральный секретарь. Никто про это ничего не говорит, я даже не знаю, что есть такой комитет по этике, и кто-то там хочет что-то рассматривать. Я не верю, что кто-то уже сейчас что-то рассматривать хочет, потому что вчера это было поздно вечером, сегодня — рано утром в Москве.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:52
беспредел трудно пережить спокойно
tv5rqc68h2s8
tv5rqc68h2s8
вчера в 13:51
Разговор отца с сыном! Пап, если убить всех плохих людей, то останутся только хорошие?! - Нет, сын, останутся только убийцы!
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:53
Эмоции эмоциями, но лучше бы как ВМГ ответил на вопросы журналистов после матча молчанием, чем выдавать столь гневную тираду. "Я даже не знаю, что есть такой комитет", как-то несолидно для президента клуба, коим он является не первый год. Одни перлы Созина из этого комитета чего стоили. А так в принципе традиционно, сначала говорить, потом думать и переходить к "я не я и хата не моя, все утрировано, меня неправильно поняли, слова вырваны из контекста и.тд., и.т.п." Ну и "Я не верю, что кто-то уже сейчас что-то рассматривать хочет, потому что вчера это было поздно вечером, сегодня — рано утром в Москве."
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:51, ред.
Как такой матёрый босс, прошедший через огонь и воду 90-х, повелся на эмоции! Слышится в тоне другое теперь. Но воробей то вылетел! Хотя с судьями надо, что-то делать. Конечно не топить, как котят, не предлагать им застрелится и не долбить, как хотел Бегемот. Чем дальше, тем больше дров будет. Представляю, если были бы еврокубки...Ноги в тазик с цементом и с моста!?🤣
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:43, ред.
Работу судейской бригады во вчерашнем матче между Ростовом и Уралом нельзя признать удовлетворительной, но и делать подобные публичные заявления, пусть и на эмоциях, руководителю подобного ранга недопустимо.

Теперь, спустя некоторое время. когда страсти немного улеглись, он всё ещё не осознал степень своей вины и нет никакого намёка на раскаивание, до сих пор не принёс свои извинения ни судьям, в отношении которых допустил грязные высказывания, ни общественности, ставшей свидетельницей произошедшего.

Отстранение на некоторое время заниматься футбольной деятельностью ещё будет мягким наказанием, тут можно применить и уголовную ответственность. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 12:28
На самом деле это огромная проблема для общества в целом в мире, что общение превратилось в сухую без эмоциональную передачу информации от одного человека к другому, больше нельзя иронизировать, шутить, эмоционально выразить своё чувство , потому что это может быть расценено все как неуважение , оскорбление, унижение, угроза, ит.д, поэтому иногда лучше вообще никак не общаться и ничего не говорить, Гончаренко тому яркий пример, не случайно его эпизод произошёл в сегодняшнюю эпоху.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:26
Слова президента Урала подпадают под статью уголовного кодекса угроза насилием
Ему повезёт если его просто дисквалифицируют на 3 месяца
Гость
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