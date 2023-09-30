Президент «Урала» объяснил свои слова про арбитров

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, жалеет ли о своих словах в адрес арбитров матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).
Ранее Иванов сказал, что «всех судей нужно взять и утопить».
Да ладно, это же утрировано было. Это просто так говоря... Дисквалифицируют и дисквалифицируют. У нас же понимаете, судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут. Всяких комитетов найдут... Три месяца? Откуда вы взяли! Это должен глава РФС, глава РПЛ обратиться, генеральный секретарь. Никто про это ничего не говорит, я даже не знаю, что есть такой комитет по этике, и кто-то там хочет что-то рассматривать. Я не верю, что кто-то уже сейчас что-то рассматривать хочет, потому что вчера это было поздно вечером, сегодня — рано утром в Москве.
Теперь, спустя некоторое время. когда страсти немного улеглись, он всё ещё не осознал степень своей вины и нет никакого намёка на раскаивание, до сих пор не принёс свои извинения ни судьям, в отношении которых допустил грязные высказывания, ни общественности, ставшей свидетельницей произошедшего.
Отстранение на некоторое время заниматься футбольной деятельностью ещё будет мягким наказанием, тут можно применить и уголовную ответственность. Болейте за своих, а не против чужих!
Теперь, спустя некоторое время. когда страсти немного улеглись, он всё ещё не осознал степень своей вины и нет никакого намёка на раскаивание, до сих пор не принёс свои извинения ни судьям, в отношении которых допустил грязные высказывания, ни общественности, ставшей свидетельницей произошедшего.
Отстранение на некоторое время заниматься футбольной деятельностью ещё будет мягким наказанием, тут можно применить и уголовную ответственность. Болейте за своих, а не против чужих!