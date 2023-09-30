Soccer.ru
ГлавнаяБлогиДно пробитоСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Большой судейский скандал в РПЛ. Ганчаренко молчал, а Иванов наговорил на дисквалификацию

вчера, 10:40
Ганчаренко Виктор

Арбитры начудили в игре «Ростова» и «Урала».

Ганчаренко молчал после матча

Молчание – огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие. Слова Довлатова вспоминаются, когда видишь реакцию тренера «Урала» после матча в Ростове-на-Дону. Журналист задал три вопроса – про пенальти, про удаление Егорычева и про замены во втором тайме. Белорусский наставник трижды многозначительно промолчал. Классная акция, в отличие от поведения президента «Урала» Иванова, к которому обязательно вернемся.

А пока после решений рефери Галимова в матче «Ростова» и «Урала», который завершился результативной ничьей, хорошо видна одна большая проблема судейства, кроме непосредственно ошибок арбитров. Нельзя доверять не только самим рефери, они себя давно дискредитировали, но даже популярным экспертам.

Почти все между собой переплетены. Официально лучший рефери прошлого сезона Безбородов начал новый чемпионат с организации грандиозного скандала. В матче «Ахмата» и ЦСКА назначил несколько пенальти и допустил грубейшую ошибку при исполнении одного из них. После той игры самый популярный эксперт по судейству, бывший рефери Федотов не распинал петербургского арбитра.

Эксперты ангажированы личными связями. Если ошибается рефери, который Федотову безразличен или несимпатичен, то судья получает жесткие оценки. Как только ошибается друг или человек, который эксперту симпатичен – используются обтекаемые формулировки, вспоминают о «серых зонах» в трактовках правил футбола. Или вообще все решения называют правильными, хотя потом в ЭСК РФС, где теперь сидит новый глава судейского корпуса Мажич, признают ошибки рефери. Нехватка независимых экспертов – одна из бед для фанатов, судью игры «Ростова» и «Урала» Галимова бросились защищать.

Иванов наговорил на отстранение

Запугивать людей незаконно. Все в курсе, что у Иванова было стандартное прошлое в Екатеринбурге 90-х. Мог не напоминать, откуда вышел, сразу видно. Предложение топить арбитров и разбивать им головы бейсбольной битой – повод для длительной дисквалификации. Президента «Урала» надо убрать с бровки на максимальный срок согласно закону. Речь не о нарушениях этики, а о завуалированных угрозах.

Иванов допустил, что глава департамента судейства РФС Мажич мог «передать привет» «Уралу» после критики судейства в матчах против «Факела», «Рубина» и «Краснодара» в разных турнирах. Если так, то Мажич станет частью зла, которое портит российский футбол. А если нет, то вывод не лучше, ведь Байрамян из «Ростова» толкнул локтем защитника «Урала» Кики перед попаданием мяча в руку испанцу, но был назначен пенальти, который привел команду Карпина к камбэку.

Большой судейский скандал в РПЛ. Ганчаренко молчал, а Иванов наговорил на дисквалификацию Удаление Егорычева (смотрите рисунок ниже) тоже спорное. Фол был на фланге очень далеко от ворот. Судьи приняли решение в пользу «Ростова», хотя в аналогичных эпизодах могли показать желтую карточку. Похожие моменты – разные решения. Давняя беда судейства в РПЛ. Но лучше бы Иванов молчал, как Ганчаренко, тогда нашлось бы больше желающих поддержать позицию «Урала», который отлично начал матч против «Ростова», но затем частенько ошибался у собственных ворот.

Большой судейский скандал в РПЛ. Ганчаренко молчал, а Иванов наговорил на дисквалификацию

Судьи часто портят весёлые матчи

Футбольного класса в РПЛ стало меньше, но зрелищных поединков больше. Игра «Ростова» и «Урала» была событийной, а ошибки в защите не являлись глупыми. Классный матч, который испортили арбитры. Судьи не станут святыми, но от них хочется хотя бы отсутствия наглости. Мажич сумел напугать рефери РФС после скандала с Безбородовым, который в этом сезоне отсудил всего три матча. Был отрезок в августе, когда судейских скандалов стало намного меньше.

Иногда не было достойного повода вспоминать арбитров в антисборной тура. А теперь снова видим грубые ошибки. Например, второй гол «Краснодара» в ворота «Урала» забит из офсайда, но засчитан. Позже подтвердят, что Байрамян толкнул Кики. Решение о красной карточке Егорычеву, скорее всего, оставят в силе, но и это уловка. Судья ошибается несколько раз, в ЭСК РФС одно решение поддерживают, а другие называют ошибкой. Вроде бы за справедливость, но одновременно не обидели рефери.

Какая «Уралу» и другим пострадавшим польза от признания ошибок? Постоянно выискивают сложные формулировки, чтобы не называть арбитров слабыми. Ни разу ни одного рефери чиновники РФС не отправили в полицию. Пожизненные отстранения есть, а криминала нет? В результате рефери ничего не боятся. Галимов не судил в РПЛ четыре года, поскольку провалил проверку на полиграфе. Знаем, что это устарелая и не работающая технология, но вопросы о честности и ответы проверяющим не понравились.

Теперь судья Галимов испортил яркий матч. Команда Карпина, потерявшая мотивацию, о чем говорили накануне, включилась лишь при счете 2:0 в пользу «Урала». «Ростов» мог сам отыграться, мог уступить с минимальной разницей, но это был бы честный футбол. А так Галимов, который попадал в скандалы в этом году – после его решений порывался уйти в отставку президент «Крыльев Советов» Андреев, снова в центре шумихи.

Большой судейский скандал в РПЛ. Ганчаренко молчал, а Иванов наговорил на дисквалификацию Галимов и судья VAR Амелин начудили. А самое худшее, что могли ошибиться не дважды, а много раз. Глебов бил соперника без последствий, была попытка Егорычева схватить Миронова руками (рисунок выше), то есть в ворота клуба Ганчаренко могли назначить пенальти по закону. А ещё второй мяч «Урала», возможно, в атаке с офсайдом, но судьи момент прозевали. Пока нет автоматических линий, как удобно придумали. Квалификация бригады арбитров Галимова не для РПЛ, но ему разрешили испортить ещё один матч высшей лиги. Вина Мажича и всех, кто готовил рефери до него.

СлухиСаудовская лига намерена пригласить Майкла Оливера и арбитра финала ЧМ-2022
Сегодня, 13:59
Арбитры обворовали «Ливерпуль». С таким судейством не будет чемпионской интриги в АПЛ
Сегодня, 10:19Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Клопп высказался на тему судейства в матче с «Тоттенхэмом»
Сегодня, 09:41
PGMOL признала ошибку арбитров в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»
Вчера, 22:51
Президент «Урала» объяснил свои слова про арбитров
Вчера, 12:22
Иванов: «По моему мнению, судей матча с „Ростовом“ нужно взять и утопить»
Вчера, 10:23
Сортировать
Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 14:01
Подленький Байрамян однако ...
Владимир Пеганов
Владимир Пеганов
сегодня в 05:07
А судьи кто ?!!! Те , кто их назначает , на мой взгляд , тоже должны нести ответственность за их непрофессионализм. Действия Байрамяна и реакция Галимова - вопиющая несправедливость. Может быть , высказывание Григория Иванова сдвинет с мертвой точки неадекватное судейство. И мы , болельщики , будем обсуждать футбол и футболистов , а не ошибки футбольных арбитров и , связанные , в связи с этим , скандалы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:10
Сразу скажу, что статью не читал, а смотрел матч и выскажу своё мнение.
Судья "убивал" Урал!!!
Левый пенальти и непонятное удаление говорят о многом.
Уралу уваждуха, что выстояли и даже судья не смог нанести вам поражение!!!
А Карпину после такого позора надо наконец то признать...
Ев17
Ев17
вчера в 18:13
да не попытка схватить на 24 минуте, а просто ростовчанина вытолкнули двумя руками из штрафной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 16:07
Ты даже можешь не уточнять какие левые, какие правые.
Левые - это все в ворота Краснодара, а правые - в ворота его соперников.
Ясно, что левые се надо отменять, а правые ставить и не отменять.
112910415
112910415
вчера в 15:06
мрак и ужас, короче
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:03
После более, менее адекватного судейства в чемпионате в воздухе стоял запах предстоящего скандала. На судей влияют поэтлму они плывут по ходу матча. Непонятные результаты в Кубке, вопросы к отдельным матчам в чемпионате, к результатам. Дают основание так думать.
Обрубать надо на корню и искать новых спонсоров. Но надо ли это РФС? Стабильное финансирование, как своя рубашка ближе к телу.
wlad Mladic
wlad Mladic
вчера в 14:58
Иванов прав эти доги уже достали. Букмекеры рулят спортом
yreq49drrwfp
yreq49drrwfp
вчера в 13:22
Тотализатор - Он глава всего!
Tex
Tex
вчера в 13:11
все полным ходом обратно в 90-е и летит. Уже на всех уровнях угрожают разборками по понятиям, насилием и тд. Футбол к сожалению не сможет от этого увернуться.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:38
Ничего не поменяется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:52, ред.
Запугивать людей незаконно, Багров ? А если они не Люди и в Законе? Твой вариант ?
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:52
Ставить левые и отменять правые пенальти в сторону одной команды это какой-то нонсенс, но все-таки Галимова надо на полиграф - может у него тоже в спонсорах Фонбет))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 