Большой судейский скандал в РПЛ. Ганчаренко молчал, а Иванов наговорил на дисквалификацию

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вчера, 10:40

Арбитры начудили в игре «Ростова» и «Урала».

Ганчаренко молчал после матча

Молчание – огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие. Слова Довлатова вспоминаются, когда видишь реакцию тренера «Урала» после матча в Ростове-на-Дону. Журналист задал три вопроса – про пенальти, про удаление Егорычева и про замены во втором тайме. Белорусский наставник трижды многозначительно промолчал. Классная акция, в отличие от поведения президента «Урала» Иванова, к которому обязательно вернемся.

А пока после решений рефери Галимова в матче «Ростова» и «Урала», который завершился результативной ничьей, хорошо видна одна большая проблема судейства, кроме непосредственно ошибок арбитров. Нельзя доверять не только самим рефери, они себя давно дискредитировали, но даже популярным экспертам.

Почти все между собой переплетены. Официально лучший рефери прошлого сезона Безбородов начал новый чемпионат с организации грандиозного скандала. В матче «Ахмата» и ЦСКА назначил несколько пенальти и допустил грубейшую ошибку при исполнении одного из них. После той игры самый популярный эксперт по судейству, бывший рефери Федотов не распинал петербургского арбитра.

Эксперты ангажированы личными связями. Если ошибается рефери, который Федотову безразличен или несимпатичен, то судья получает жесткие оценки. Как только ошибается друг или человек, который эксперту симпатичен – используются обтекаемые формулировки, вспоминают о «серых зонах» в трактовках правил футбола. Или вообще все решения называют правильными, хотя потом в ЭСК РФС , где теперь сидит новый глава судейского корпуса Мажич, признают ошибки рефери. Нехватка независимых экспертов – одна из бед для фанатов, судью игры «Ростова» и «Урала» Галимова бросились защищать.

Иванов наговорил на отстранение

Запугивать людей незаконно. Все в курсе, что у Иванова было стандартное прошлое в Екатеринбурге 90-х. Мог не напоминать, откуда вышел, сразу видно. Предложение топить арбитров и разбивать им головы бейсбольной битой – повод для длительной дисквалификации. Президента «Урала» надо убрать с бровки на максимальный срок согласно закону. Речь не о нарушениях этики, а о завуалированных угрозах.

Иванов допустил, что глава департамента судейства РФС Мажич мог «передать привет» «Уралу» после критики судейства в матчах против «Факела», «Рубина» и «Краснодара» в разных турнирах. Если так, то Мажич станет частью зла, которое портит российский футбол. А если нет, то вывод не лучше, ведь Байрамян из «Ростова» толкнул локтем защитника «Урала» Кики перед попаданием мяча в руку испанцу, но был назначен пенальти, который привел команду Карпина к камбэку.

Удаление Егорычева (смотрите рисунок ниже) тоже спорное. Фол был на фланге очень далеко от ворот. Судьи приняли решение в пользу «Ростова», хотя в аналогичных эпизодах могли показать желтую карточку. Похожие моменты – разные решения. Давняя беда судейства в РПЛ . Но лучше бы Иванов молчал, как Ганчаренко, тогда нашлось бы больше желающих поддержать позицию «Урала», который отлично начал матч против «Ростова», но затем частенько ошибался у собственных ворот.

Судьи часто портят весёлые матчи

Футбольного класса в РПЛ стало меньше, но зрелищных поединков больше. Игра «Ростова» и «Урала» была событийной, а ошибки в защите не являлись глупыми. Классный матч, который испортили арбитры. Судьи не станут святыми, но от них хочется хотя бы отсутствия наглости. Мажич сумел напугать рефери РФС после скандала с Безбородовым, который в этом сезоне отсудил всего три матча. Был отрезок в августе, когда судейских скандалов стало намного меньше.

Иногда не было достойного повода вспоминать арбитров в антисборной тура. А теперь снова видим грубые ошибки. Например, второй гол «Краснодара» в ворота «Урала» забит из офсайда, но засчитан. Позже подтвердят, что Байрамян толкнул Кики. Решение о красной карточке Егорычеву, скорее всего, оставят в силе, но и это уловка. Судья ошибается несколько раз, в ЭСК РФС одно решение поддерживают, а другие называют ошибкой. Вроде бы за справедливость, но одновременно не обидели рефери.

Какая «Уралу» и другим пострадавшим польза от признания ошибок? Постоянно выискивают сложные формулировки, чтобы не называть арбитров слабыми. Ни разу ни одного рефери чиновники РФС не отправили в полицию. Пожизненные отстранения есть, а криминала нет? В результате рефери ничего не боятся. Галимов не судил в РПЛ четыре года, поскольку провалил проверку на полиграфе. Знаем, что это устарелая и не работающая технология, но вопросы о честности и ответы проверяющим не понравились.

Теперь судья Галимов испортил яркий матч. Команда Карпина, потерявшая мотивацию, о чем говорили накануне, включилась лишь при счете 2:0 в пользу «Урала». «Ростов» мог сам отыграться, мог уступить с минимальной разницей, но это был бы честный футбол. А так Галимов, который попадал в скандалы в этом году – после его решений порывался уйти в отставку президент «Крыльев Советов» Андреев, снова в центре шумихи.