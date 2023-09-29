Президент «Урала» Иванов считает, что Мешкова должны отстранить

Президент «Урала» прокомментировал решение ЭСК по матчу 9-го тура РПЛ против «Краснодара».

Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч «Краснодара» в наши ворота засчитывать было нельзя. Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала». Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение. Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом. Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения. Считаю, что это категорически неправильно.