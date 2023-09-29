Президент «Урала» Иванов считает, что Мешкова должны отстранить

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение ЭСК по матчу 9-го тура РПЛ против «Краснодара».
Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч «Краснодара» в наши ворота засчитывать было нельзя. Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала». Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение. Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом. Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения. Считаю, что это категорически неправильно.
«Урал» занимает 8-е место в таблице РПЛ.
Господа! Пора бы уже все вещи называть своими именами!
Решение принимает человек в здравом уме и ... трезвой памяти!
А может быть во всем виноват .... ТОТАЛИЗАТОР? На котором играют наши .... люди?
Или они после очередного матча могут приобрести .... на Кипре виллу или Замок?
Господа! Пора бы уже все вещи называть своими именами!
Решение принимает человек в здравом уме и ... трезвой памяти!
А может быть во всем виноват .... ТОТАЛИЗАТОР? На котором играют наши .... люди?
Или они после очередного матча могут приобрести .... на Кипре виллу или Замок?