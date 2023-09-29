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Президент «Урала» Иванов считает, что Мешкова должны отстранить

вчера, 14:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение ЭСК по матчу 9-го тура РПЛ против «Краснодара».

Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч «Краснодара» в наши ворота засчитывать было нельзя. Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала». Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение. Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом. Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения. Считаю, что это категорически неправильно.

«Урал» занимает 8-е место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:05
Наказание давно придумано - судью на мыло.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:14
Это частное мнение тренера - ничего не значит..
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:55
Человек с редкой фамилией просто привлекает к себе внимание.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:53
Ну принял он неправильное решение, и что? Отстраните? Я за! Но никто никого отстранять не будет, максимум пальцем укажут на ошибку и разойдутся. Но, будем честны, Урал был не способен ни то, что на гол, они в штрафную Краснодара раза три всего зашли с мячом. Отмена гола ничего бы не решила, Быки доминировали от начала и до конца
rea3ytj28a63
rea3ytj28a63
вчера в 14:51
Неприкасаемые... Все всё понимают, всем накласть с большой горы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:34
Ни один Урал страдает от судейских ошибок. Когда Спартак гнобили всех устраивало и молча наблюдали ухмыляясь, потирая ручки. Пусть по орет в пещеру теперь и послушает эхо).
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:34, ред.
За нашими арбитрами были грехи и посерьёзнее и ничего, снова в строю, работают как ни в чём небывало.
p5ghh9a22e2t
p5ghh9a22e2t
вчера в 14:32
Судей, принявших неправильные решения.....
Господа! Пора бы уже все вещи называть своими именами!

Решение принимает человек в здравом уме и ... трезвой памяти!
А может быть во всем виноват .... ТОТАЛИЗАТОР? На котором играют наши .... люди?
Или они после очередного матча могут приобрести .... на Кипре виллу или Замок?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:29
Надоели жалобы,играть надо лучше.
Гость
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