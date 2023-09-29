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Мешков ошибочно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Урала»

вчера, 12:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» обратился в ЭСК по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с взятием ворот «Урала» на 73-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

Комиссия вынесла следующие решения.

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Урала» на 73-й минуте матча.

Ракурсы видеосъемки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у Кевина («Краснодар»), забившего мяч головой в ворота соперника.

Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения. В свою очередь, комиссия напоминает об инструкциях, согласно которым ассистентам необходимо принимать решения в подобных пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Хуниора Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

Рука находится близко к телу в естественном положении для действия игрока в данной ситуации, мяч для него неожиданный по причине того, что он отскакивает от газона после попытки в него сыграть двумя игроками соперника.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:37
Этот ВАР нужно запретить... Паузы по 5 минут, зомби слушающие наушник, да ещё и решения неправильные. И как раньше играли?
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:59
Пока не будет введена в систему VAR функция с офсайдными линиями, так и будут возникать споры по определению положения вне игры, аналогичные данной ситуации. Хоть это спорное решение в итоге не сильно повлияло на итоговый результат, к тому моменту Краснодар уже вёл в счёте.

И я наверное буду не первый, кто задаёт вопрос Главному арбитру матча, почему он сам не пошёл к монитору, чтобы удостоверится в правильности такого решения, а положился на видео ассистента, хотя его помощник в поле имел другое мнение. Мешков просто побоялся взять на себя ответственность за возможные последствия, и это обстоятельство необходимо учесть при вынесении оценки работы арбитров матча. Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 13:49
а уральцев обижать нехорошо !
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
Вот просто мне интересно.... у нас хоть один тур без косяков пройдет или нет???
makkie
makkie
вчера в 13:22
Что же скажут Галицкий и Хашиг?)
протон
протон
вчера в 12:54
Фраза "Мешков ошибся" по уровню удивления сопастовима с фразами "зимой пошел снег", "осенью пошел дождь"
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:54
У семи нянек дитя без глазу.Семь честных бравых парней работают в одной безответственной дружной команде с круговой порукой.
Гость
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