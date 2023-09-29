Мешков ошибочно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Урала»

«Урал» обратился в ЭСК по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с взятием ворот «Урала» на 73-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.
Комиссия вынесла следующие решения.
1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Урала» на 73-й минуте матча.
Ракурсы видеосъемки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у Кевина («Краснодар»), забившего мяч головой в ворота соперника.
Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения. В свою очередь, комиссия напоминает об инструкциях, согласно которым ассистентам необходимо принимать решения в подобных пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.
2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.
Контакт мяча с рукой Хуниора Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.
Рука находится близко к телу в естественном положении для действия игрока в данной ситуации, мяч для него неожиданный по причине того, что он отскакивает от газона после попытки в него сыграть двумя игроками соперника.
Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.
И я наверное буду не первый, кто задаёт вопрос Главному арбитру матча, почему он сам не пошёл к монитору, чтобы удостоверится в правильности такого решения, а положился на видео ассистента, хотя его помощник в поле имел другое мнение. Мешков просто побоялся взять на себя ответственность за возможные последствия, и это обстоятельство необходимо учесть при вынесении оценки работы арбитров матча. Болейте за своих, а не против чужих!
И я наверное буду не первый, кто задаёт вопрос Главному арбитру матча, почему он сам не пошёл к монитору, чтобы удостоверится в правильности такого решения, а положился на видео ассистента, хотя его помощник в поле имел другое мнение. Мешков просто побоялся взять на себя ответственность за возможные последствия, и это обстоятельство необходимо учесть при вынесении оценки работы арбитров матча. Болейте за своих, а не против чужих!