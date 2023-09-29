Ганчаренко молчанием ответил на вопросы после матча с «Ростовом»

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вчера, 21:53

Главный тренер «Урала» после поединка РПЛ с «Ростовом» (2:2) молчанием ответил на вопросы во время послематчевого интервью. Журналист спросил:

Матч, в котором без вопросов о судейских решениях не обойтись. Давайте с пенальти начнем – вы поняли его, как восприняли? По красной карточке аналогичный ответ? Давайте по содержанию игры, по заменам. Пять замен во втором тайме, чего ждали от парней?

Специалист сохранил молчание в ответ на каждый из вопросов.