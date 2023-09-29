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Ганчаренко молчанием ответил на вопросы после матча с «Ростовом»

вчера, 21:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко после поединка РПЛ с «Ростовом» (2:2) молчанием ответил на вопросы во время послематчевого интервью. Журналист спросил:

Матч, в котором без вопросов о судейских решениях не обойтись. Давайте с пенальти начнем – вы поняли его, как восприняли? По красной карточке аналогичный ответ? Давайте по содержанию игры, по заменам. Пять замен во втором тайме, чего ждали от парней?

Специалист сохранил молчание в ответ на каждый из вопросов.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:30
Видать, внутри все кипело. Так что хорошо, что молчал, а то бы мог наговорить...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 03:09
Возможно существует связь между судьями и буками? Половая.
ABir
ABir
сегодня в 02:35
Иногда лучше молчать, чем говорить
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:40
Анекдот
У доски преподатель спрашивает Витю Ганчаренко:
- Чему равен косинус 90 градусов? Ганчаренко, ты долго будешь молчать?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:17
молчание знак согласия значит он со всеми выкрутасами судьи согласен
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:49, ред.
Альтернатива молчанию-дисквалификация и штраф,поэтому я в данном случае Витю поддерживаю и выражаю соболезнование..Всё остальное безопасно откомментирует Генеральная Тюбетейка.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:26
Странный матч и ,чтобы не выглядеть идиотом Гончар промолчал, но Иванова держите. На всякий случай смирительную рубаху приготовьте.
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:24
Смотрел запись этого интервью - Тургеневский Герасим отдыхает...
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:16
Один мудрец сказал: Молчи, за умного сойдёшь! Позволю себе её перефразировать: Молчи за воспитанного сойдёшь! Другими словами, Виктор Михайлович мог наговорить в адрес арбитров кучу гадостей.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:12
В этом матче судья в обе стороны накосячил. Назначил левый пеналь и после этого не назначил 100% пеналь
Гость
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