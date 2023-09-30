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Президент «Урала» жёстко раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

вчера, 09:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитра Романа Галимова в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его ещё отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было, и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю, с кем разговаривать, с кем бороться, что делать.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:23
По моему мнению судьи в обе стороны накосячили
1. Поставили спорный пеналь в ворота Урала
2. Спорное удаление
3. Не поставили пеналь в ворота Урала когда мяч летел в створ ворот и попал в отставленную в сторону руку игрока Урала
4. Второй гол Урал забил из положения вне игры
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:41
Достали уже своими "покупными" действиями!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:41
Судью в порошок и на мыло!!!
Сп62
Сп62
вчера в 10:14
Ошибки были в обе стороны. Ничья закономерна.
psnej4fj7y7t
psnej4fj7y7t
вчера в 10:11
Кто бы не судил недовольные всегда будут
протон
протон
вчера в 10:05
Гриша вспоминает 90-е. Запасаемся попкорном.
Гость
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