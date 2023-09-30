Президент «Урала» жёстко раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Президент «Урала» высказался о работе арбитра в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его ещё отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было, и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю, с кем разговаривать, с кем бороться, что делать.