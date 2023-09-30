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Тренер «Ниццы» прокомментировал ситуацию Бека Бека

вчера, 22:31

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли высказался о ситуации, которая произошла с полузащитником Алексисом Бека Бека.

Сегодняшний предматчевый день отличается от любого другого, вчерашний оказал влияние на всех нас: персонал, команду, клуб, фанатов, всех. К счастью, все закончилось хорошо.

Бека-Бека жив и здоров, ему оказывают помощь. Я хотел бы выделить огромную работу нашего психолога Софи, которая помогала в течение последних трех месяцев с большим вниманием и чуткостью. Это ее заслуга. Мы не должны скрываться, когда сталкиваемся с подобными вопросами.

Как говорится, наши самые заклятые враги – это мы сами. Порой кажется, что футболисты – суперзвезды или рок-звезды, но они такие же люди, как и мы. В прошлом мы уже видели, как такие спортсмены, как Тайсон Фьюри или Майкл Фелпс, говорили о подобных трудностях. Это не должно быть табуировано. Мы все обязаны быть внимательнее.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 03:25
"Я хотел бы выделить огромную работу нашего психолога Софи, которая помогала в течение последних трех месяцев с большим вниманием и чуткостью. Это ее заслуга."

Что же она ему такого наговорила, что он сброситься захотел? :)
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:38
Интересно как Ницца сыграет завтра после такого !
Гость
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