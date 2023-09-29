Бывшего игрока «Локомотива» сняли со стометрового моста. Причина не в разрыве с любимой

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вчера, 19:31

Истории Энке и Спида завершились печальнее.

Психолог и спасатели выручили игрока

В воскресенье у «Ниццы» домашний матч против «Бреста», встречаются две сенсации старта сезона Лиги 1, лидеры чемпионата после осечек команд Мбаппе и Головина. Но вместо подготовки снимали с моста 22-летнего хавбека команды Бека Бека. Алексис угрожал спрыгнуть вниз. Футбольные дела у него идут не очень, не играет в основе «Ниццы» в новом сезоне. Молодой полузащитник приехал из «Локомотива» за солидные 12 млн евро, а еще два миллиона москвичам причитаются в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Бека Бека провел лишь семь игр в основе в Лиге 1. Француз рассказывал, что девушки часто писали ему сообщения, предлагая встретиться, но не нашел себе девушку в Москве. А вот во Франции встретил неразделенную любовь, хотя в клубе настаивают, что причина попытки прыжка с моста другая. Психологи и спасатели оперативно прибыли на мост, уговорили Бека Бека не прыгать. Младший Тюрам звонил его девушке, чтобы появилась и помогла психологам отправить Алексиса в больницу.

Повезло, что не прыгнул. Надеемся, Алексис не пополнит трагичный список известных футболистов, оборвавших собственную жизнь. Тема серьезная, а Россия входит в список лидеров по суицидам. Несколько лет назад по случаям среди мужчин были на первом месте в печальном рейтинге. При этом нет социальной рекламы поисков помощи, тема замалчивается, хотя её актуальность лишь будет расти.

Нет короткого номера службы помощи, который знает абсолютно каждый россиянин. В «Ницце» должны благодарить спасателей, которые четко сработали. Прохожие заметили Бека Бека и не прошли мимо, вызвали службу спасения. К сожалению, не всегда удается предотвратить трагедию.

Энке, Спид и Фашану ушли слишком рано

Жизнь безумно короткая, человек со стабильной психикой наоборот цепляется за нее. Но есть психические болезни, которые до недавнего времени у мужчин не спешили выявлять и лечить. Также нет культуры обращения за помощью. Мужик якобы должен быть молчаливым и стойко терпеть все тяготы жизни. Результат – список трагедий с участием известных футбольных личностей. В 1998 году ушел английский форвард Джастин Фашану, брат игрока «Уимблдона» Джона.

За восемь лет до трагедии Джастин сделал каминг-аут, что даже в современном футболе является большой редкостью. Парня затравили. Над ним издевались тренеры и напарники по команде. В трагедии виновата желтая пресса, выдумывала различные истории о Фашану. В конце ХХ века никто не отправлял Джастина к психиатру. У братьев Фашану было сложное детство, родители из Нигерии и Гайаны отказались от них после развода, братья оказались в приемной семье.

Джастин был хорош в боксе и в футболе. И хотя его карьера не такая успешная, как у Джона, мог жить долго, пускай не всегда счастливо. Но в 37 лет не выдержал травли. Страшная история Спида абсурднее. Главный тренер сборной Уэльса в 2011-м надумал попытку самоубийства. Не исключено, что она была неудачной, но Гари, похоже, выпил. Заснул с петлей на шее на лестнице после очередной мелкой ссоры с женой, неудачно скатился вниз с веревкой на шее в итоге.

Это одна из версий, что не отменяет результат. У Спида не было таких серьезных психических проблем, как у немецкого голкипера Роберта Энке. Бывший вратарь наблюдался у психиатра с 2003 года. А затем сломался, когда умерла его маленькая дочь. Роберт бросился под поезд в ноябре 2009 года.

Неудачных попыток намного больше

Хорошая новость, если можно так сказать. Большинство людей с суицидальными мыслями находят психологов и психиатров. Наука не стоит на месте, многим помогают избежать непоправимого выбора. Также большой процент неудачных попыток. Прекрасно, когда удается вытянуть из петли. Например, в 2010-м игрок «Севастополя» Владислав Пискун насмерть сбил на авто беременную женщину и двух её детей.

В следственном изоляторе пытался покончить жизнь самоубийством, но его переместили в больницу. В результате получил девять лет заключения, вышел из-за примерного поведения раньше, даже возобновил профессиональную футбольную карьеру. Водитель был трезвым, просто не справился с управлением автомобилем. Хорошо, что в результате страшного несчастного случая не стало одной жертвой больше.

А вот российского арбитра Альмира Каюмова спасти не удалось. Бросался из окна, но остановили, а спустя четыре года кинулся под автомобиль. Причины бывают разные, но они не стоят принятых подобных решений. Например, бывший игрок «Ротора» Михаил Потыльчак сначала неудачно начал бизнес, одолжив деньги. Затем пытался отыграться у судьбы и использовал для этого тотализатор – окончательно проиграл.

Футболисты очень часто в группе риска

Большое давление и масса грубых комментариев. Хотя есть случаи без травли. Трагедией обернулись расследования договорных матчей в Южной Корее. Было 57 обвиняемых, 46 футболистов и тренеров. Четверо пошли на суицид, сказались местные особенности. Ли Гюн Хван стал одним из фигурантов дела, который не выдержал позора и пожизненной дисквалификации.

А два года назад было трагичное совпадение в Уругвае, три незнакомых между собой футболиста укоротили себе жизнь. Уругвайцы правильно заговорили о токсичной маскулинности. Мужики не ходят к врачам, отчасти поэтому и живут не так долго, как многие женщины. Важно обращаться за помощью. До Бека Бека среди знаменитых игроков был случай Мондрагона.

Знаменитый колумбийский голкипер в 2016 году принял большую дозу таблеток, но врачи откачали. Колумбиец с ливанскими корнями сейчас в полном порядке. Празднует дни рождения сыновей Паоло и Лукки, которые благодарят докторов, что реанимировали их любимого отца. Мондрагон вылечил депрессию, с чем однозначно помогла жена Фарида – Адриана Саморано.

Желаем Бека Бека тоже встретить взаимную любовь. И на всю долгую жизнь запомнить, что необдуманные решения эгоистичные. У Алексиса есть люди, которым он важен. Они сегодня благодарят психолога, что стащили игрока «Ниццы» с моста на ту сторону. Стоило обратиться за помощью, это нормально и правильно. Телефон службы поддержки можно найти за секунду.

Не стоит недооценивать коварство человеческого мозга, депрессии нужно лечить, а не запускать. А в случае необдуманных резких решений как у Бека Бека лучше искать телефоны специалистов. Выговориться важно, в подавляющем большинстве случаев профессиональная поддержка сработает, как сегодня во Франции. Психолог, отговоривший Бека Бека, сегодня уснет с пониманием, что спас молодую жизнь.