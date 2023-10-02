«Оренбург» и «Динамо» в лидерах. Итоги КП за сентябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.
Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Mekail, второе место занял stanichnik, а третье — Ванечка.
Также в топе — 2 фаната «Оренбурга».
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Mekail
|15350
|2.
|stanichnik
|14583
|3.
|Ванечка
|11298
|4.
|протон
|5139
|5.
|VeniaminS
|907
|6.
|shlomo
|882
|7*.
|Ironigor
|0
|8*.
|ЮЗИК
|0
|9*.
|lotsman
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь h_a_k_k_e_r как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает Neuron0007.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Гус Пойет
|43
|2.
|leonidspb1958a
|25
|3.
|Neuron0007
|23
|4.
|Sosna69
|18
|5.
|Cat01
|17
|6.
|izrafel
|16
|7.
|Мaлик
|15
|8.
|hаrut
|15
|9.
|sibirz
|14
|10.
|
|13