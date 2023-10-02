«Оренбург» и «Динамо» в лидерах. Итоги КП за сентябрь

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вчера, 12:38

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Mekail, второе место занял stanichnik, а третье — Ванечка.

Также в топе — 2 фаната «Оренбурга».

Итоги КП Пользователь Выигрыш 1. Mekail 15350 2. stanichnik 14583 3. Ванечка 11298 4. протон 5139 5. VeniaminS 907 6. shlomo 882 7*. Ironigor 0 8*. ЮЗИК 0 9*. lotsman 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь h_a_k_k_e_r как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает Neuron0007.