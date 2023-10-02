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«Оренбург» и «Динамо» в лидерах. Итоги КП за сентябрь

вчера, 12:38

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Mekail, второе место занял stanichnik, а третье — Ванечка.

Также в топе — 2 фаната «Оренбурга».

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Оренбург Mekail 15350
2. Логотип Динамо stanichnik 14583
3. Логотип Оренбург Ванечка 11298
4. протон 5139
5. Логотип ЦСКА VeniaminS 907
6. Логотип Оренбург shlomo 882
7*. Логотип ЦСКА Ironigor 0
8*. Логотип Арсенал ЮЗИК 0
9*. lotsman 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь h_a_k_k_e_r как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает Neuron0007.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Уругвай Гус Пойет 43
2. leonidspb1958a 25
3. Логотип Ливерпуль Neuron0007 23
4. Sosna69 18
5. Cat01 17
6. Логотип Оренбург izrafel 16
7. Мaлик 15
8. Логотип Оренбург hаrut 15
9. sibirz 14
10. Логотип Оренбург
Вoлхв
13
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Источник: soccer.ru
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A.S.A
A.S.A
вчера в 12:49
Поздравляю победителя и всех призеров! Всем удачи в новом месяце!
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