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Болельщики «Униона» разместили баннер с критикой УЕФА во время матча ЛЧ

вчера, 21:34
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)2 : 3Логотип футбольный клуб БрагаБрагаМатч завершен

Берлинский «Унион» проводит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брагой» не на своём домашнем стадионе «Альте Форстерай», а на «Олимпиаштадион», где свои поединки обычно проводит их принципиальный соперник — «Герта».

По официальной версии, причиной этого является то, что «Унион» хотел дать большему количеству зрителей возможность увидеть футбол высокого уровня с участием своей команды вживую на стадионе. Также клуб может надеяться на дополнительный доход от встречи.

Это решение привело к тому, что запасные футболисты «Униона» находятся на скамейке для гостей, потому что не хотят быть на скамейке «Герты».

Болельщики «Униона» по этой причине разместили два баннера с критикой УЕФА, написав:

Правила УЕФА для стадионов: вас не интересует спорт – вам нужны только деньги!

Болельщики «Униона» разместили баннер с критикой УЕФА во время матча ЛЧ

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 02:31
У Униона еще есть болельщики? Пускай поддерживают.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:30
Невезучий стадион для Униона.
Гость
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