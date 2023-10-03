Болельщики «Униона» разместили баннер с критикой УЕФА во время матча ЛЧ

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вчера, 21:34

Берлинский «Унион» проводит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брагой» не на своём домашнем стадионе «Альте Форстерай», а на «Олимпиаштадион», где свои поединки обычно проводит их принципиальный соперник — «Герта».

По официальной версии, причиной этого является то, что «Унион» хотел дать большему количеству зрителей возможность увидеть футбол высокого уровня с участием своей команды вживую на стадионе. Также клуб может надеяться на дополнительный доход от встречи.

Это решение привело к тому, что запасные футболисты «Униона» находятся на скамейке для гостей, потому что не хотят быть на скамейке «Герты».

Болельщики «Униона» по этой причине разместили два баннера с критикой УЕФА , написав: