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Бекхэм: «Я совершил глупый поступок, изменивший мою жизнь»

вчера, 13:26

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о своих переживаниях из-за ненависти к нему со стороны английских болельщиков. В матче 1/8 финала чемпионата мира 1998 года футболист получил красную карточку на 47-й минуте за фол на Диего Симеоне. В основное время команды не выявили победителя, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы.

Хотел бы я, чтобы создали таблетку, которая могла бы стереть некоторые воспоминания. Я совершил глупый поступок, изменивший мою жизнь. Мне говорили: «Как вы относитесь к тому, что подвели страну?», «ты позорище».

Не думаю, что когда-то об этом говорил. Просто не мог. Мне тяжело рассуждать о том, что я испытал, настолько напряженно это было. Меня каждый день оскорбляли, куда бы я ни пошел. Тяжело идти по улице и видеть, как люди таращатся на тебя, плюют вслед, оскорбляют, подходят вплотную и говорят гадости.

Я не мог ни есть, ни спать, был совсем не в порядке. Я не знал, как с этим справиться. Никому не пожелаю оказаться в центре внимания таким образом. Не говоря уже о моих родителях. Этого я себе не прощу. Это самая трудная часть того, что произошло, потому что именно я ошибся.

Это поедало меня изнутри. Каждый раз, когда меня задевали в том сезоне, ощущение было такое, будто соперник забил пару голов. Как бы ужасно ни было смотреть на Викторию на трибуне после такого, это единственное, что держало меня в тонусе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:20
ошибок много ...
не у всех большие последствия
амурец
амурец
вчера в 16:51
Смый глупый поступок Бекхема, подписание Месси
salleeh
salleeh
вчера в 15:29
Зидан тоже подвёл команду, страну, когда срубил Матерацци. Но никто не смел его оскорблять или подходить в плотную, чтобы гадости говорить. Все просто, Бекхэм просто 8…
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 15:09
Я думал он скажет, что сожалеет про покупку пешехода гнома
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:26
Во всём виновата "серия пенальти". Если бы англичане ее выиграли, про красную Бэкхема никто бы не вспоминал. И спал бы он нормально, и елось ему нормально и жилось бы тоже. Ну пропустил бы следующую игру. Общество раздуло весь негатив...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:06
Чёт сомневаюсь, что этот пижон действительно из-за такого мог не спать, скорее, разговоры на публику)
Гость
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