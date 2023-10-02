Бекхэм: «Я совершил глупый поступок, изменивший мою жизнь»

Бывший футболист сборной Англии рассказал о своих переживаниях из-за ненависти к нему со стороны английских болельщиков. В матче 1/8 финала чемпионата мира 1998 года футболист получил красную карточку на 47-й минуте за фол на Диего Симеоне. В основное время команды не выявили победителя, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы.

Хотел бы я, чтобы создали таблетку, которая могла бы стереть некоторые воспоминания. Я совершил глупый поступок, изменивший мою жизнь. Мне говорили: «Как вы относитесь к тому, что подвели страну?», «ты позорище».

Не думаю, что когда-то об этом говорил. Просто не мог. Мне тяжело рассуждать о том, что я испытал, настолько напряженно это было. Меня каждый день оскорбляли, куда бы я ни пошел. Тяжело идти по улице и видеть, как люди таращатся на тебя, плюют вслед, оскорбляют, подходят вплотную и говорят гадости.

Я не мог ни есть, ни спать, был совсем не в порядке. Я не знал, как с этим справиться. Никому не пожелаю оказаться в центре внимания таким образом. Не говоря уже о моих родителях. Этого я себе не прощу. Это самая трудная часть того, что произошло, потому что именно я ошибся.

Это поедало меня изнутри. Каждый раз, когда меня задевали в том сезоне, ощущение было такое, будто соперник забил пару голов. Как бы ужасно ни было смотреть на Викторию на трибуне после такого, это единственное, что держало меня в тонусе.